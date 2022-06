La regina delle smart band ORA in sconto, Honor Band 6 è tua

Una smart band che sa il fatto suo, non per niente è una delle favorite della categoria. Honor Band 6 è senza ombra di dubbio un gioiellino una volta che la indossi al polso e con questo prezzo… Cosa stai ancora aspettando?

Con la promozione in corso su Amazon, completi l’acquisto al volo e diventa tua con 39,51€. Insomma, non hai un minuto da perdere.

Le spedizioni sono gratuite e se hai Prime sono persino veloci quindi approfittane prima che la promozione scada.

Honor Band 6: la smart band regina del settore

Semplice ma con tutto ciò che ti serve. Praticamente come avere uno smartphone al polso con Honor Band 6 che senza ombra di dubbio, non è la solita smart band che trovi in commercio.

Il suo display ampio e a colori la rende immediatamente distinguibile, un po’ un ibrido con uno smartwatch. La personalizzi a piacere e a portata di vista hai sempre ciò che ti interessa. La luminosità? Il suo punto forte che ti fa leggere le notifiche anche sotto la luce più forte.

Modalità sportive varie e anche indicatori del benessere. Non è un mistero che abbia sia il cardiofrequenzimetro che il rilevatore di ossigeno nel sangue. In altre parole un saturimetro sempre a portata di mano.

Notifiche smart presenti per non farti mancare nulla e batteria che dura fino a una settimana.

Insomma, la domanda sporge spontanea: cosa stai aspettando? Collegati subito su Amazon e acquista la tua Honor Band 6 ora che è in promozione. Te la porti a casa con 39€ e non ci pensi più. Finalmente al polso hai un prodotto di prima qualità. Le spedizioni? Come ti dicevo sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo.