La regola dei 10 minuti di Steve Jobs per superare qualsiasi problema

Quando un problema resta fermo e la testa continua a girare a vuoto, una pausa di dieci minuti può cambiare più di quanto sembri.

È un’idea semplice, legata a un modo di lavorare che Steve Jobs avrebbe usato per uscire dai blocchi più ostinati. Non promette soluzioni magiche, ma può aiutare a rimettere in moto il pensiero quando tutto sembra inchiodato.

Perché allontanarsi dalla scrivania può aiutare a pensare meglio

Non c’è nulla di misterioso, e non riguarda solo i grandi nomi della Silicon Valley. Quando un problema resta lì, immobile sullo schermo — una mail difficile, una scelta di lavoro, una decisione personale — il cervello finisce per girare in tondo. Steve Jobs, secondo diversi profili biografici e testimonianze sul suo modo di lavorare, preferiva spesso le riunioni camminate, anche fuori dagli uffici. Il movimento rendeva il confronto meno ingessato. Non una ricetta miracolosa, dunque. Più semplicemente, un cambio d’aria.

Anche la ricerca sembra andare nella stessa direzione. Uno studio della Stanford University, pubblicato nel 2014 da Marily Oppezzo e Daniel Schwartz, ha rilevato che camminare può aumentare la creatività rispetto allo stare seduti. Il punto è piuttosto chiaro: muoversi alleggerisce la pressione del “devo risolvere subito” e permette di guardare il problema da un’altra parte. Una pausa breve, se usata bene, non è tempo perso. È lavoro mentale, solo meno visibile.

Camminare, respirare, riformulare: cosa succede nei primi 10 minuti

Nei primi minuti della regola dei 10 minuti, il gesto più utile è anche il più normale: alzarsi. Lasciare la sedia, mettere il telefono in tasca — o meglio ancora non guardarlo — e uscire dalla stanza, se si può. Il corpo cambia passo. La mente, di solito, lo segue poco dopo.

Camminare aiuta ad allentare la tensione, ma da solo non basta. Serve anche respirare con calma, senza trasformare la pausa in un esercizio complicato. Poi arriva il passaggio che conta: riformulare il problema. Non più “perché non ci riesco?”, ma “qual è il punto che sto trascurando?”. Oppure: “se dovessi spiegarlo a qualcuno da fuori, da dove comincerei?”. Jobs, secondo chi ha lavorato con lui, era noto per le domande dirette, a volte scomode. La pausa serve anche a questo: togliere rumore e arrivare alla domanda giusta.

In dieci minuti non arriva sempre una risposta completa. A volte spunta solo un dettaglio: una priorità, un errore di partenza, una strada da lasciare perdere. Ma è già un passo avanti. Nei processi creativi, spesso, la prima cosa utile è capire dove non insistere.

Come applicare la regola nella giornata senza trasformarla in una distrazione

Per usare la regola dei 10 minuti senza farla diventare una scusa per rimandare, bisogna darle confini chiari. Funziona meglio davanti a un blocco vero: una decisione ferma da troppo, una discussione da preparare, un documento che non prende forma. Non per ogni piccola fatica. Altrimenti la pausa diventa fuga.

Il metodo è molto semplice: scrivere su un foglio qual è il problema, alzarsi, camminare per dieci minuti, tornare e segnare una possibile azione. Una sola. “Chiamo quella persona”, “taglio questo paragrafo”, “rimando la decisione a domani con due opzioni chiare”. Così la pausa si chiude con qualcosa di concreto.

Chi lavora in ufficio può farlo in corridoio, intorno all’isolato o andando a prendere un caffè. Chi lavora da casa può uscire sul balcone, scendere in strada, fare due giri del quartiere. Senza cuffie, se possibile. La forza della pratica sta proprio qui: staccare dalla scrivania senza staccare davvero dal problema. Solo guardarlo meglio, da qualche metro più in là.