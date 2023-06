La ricarica rapida in macchina è possibile ed è super scontata grazie ad Amazon Basics!

Quando si sta per partire per le vacanze e si ha una famiglia numerosa spesse le power bank non bastano mai, sono merce rara a tutti gli effetti, fonte di litigi tra figli che vogliono caricare smartphone o tablet. Una soluzione facile, veloce ed economica è il caribatterie per auto, via accendisigari di Amazon Basics. Non è il solito caricabatterie, ultima spiaggia per evitare lo spegnimento del device, ma di una lentezza esasperante. Il caricabatterie di Amazon Basics è l’esatto opposto!

E la cosa che più ci fa piacere, oltre alle prestazioni da primo della classe, è il prezzo, ovviamente scontatissimo. Solo 11, 40 euro, uno sconto gigantesco del 40% per risolvere tutti i problemi di ricarica in auto!

C’è spazio per tutti

I tuoi dispositivi, smartphone o tablet che siano, possono rimanere accesi e attivi anche quando sono collegati al caricabatterie da auto di Amazon Basics, USB C da 18 W con Power Delivery, ovvero la ricarica ultra rapida, e tre ingressi USB A. Il caricabatterie è semplice da usare: si collega all’accendisigari dell’auto e carica in maniera estremamente rapida ed efficiente i dispositivi via USB Tipo-C. Può essere utilizzato contemporaneamente insieme alla radio, a dispositivi Bluetooth o Wi-Fi, senza interruzioni o ritardi. Davvero comodo, no?

Il caricabatterie è dotato di un arresto automatico che rileva il sovraccarico, una tensione inferiore o superiore. Inoltre, include l’assorbimento delle vibrazioni per un trasferimento continuo e una struttura ignifuga.

Le prestazioni parlano chiaro:

ricarica l’80% della batteria in soli 35 minuti; carica fino a quattro volte più velocemente rispetto ai caricabatterie standard

Compatibilità totale: connettore USB Tipo-C (18 W) e tre ingressi USB (12 W)

Amazon Basics, risolve i vostri problemi, e lo fa anche in super sconto. Questo caricabatterie è proprio quello che serve quando le power bank non ci sono o sono scariche, e l’unica soluzione nei lunghi viaggi è solo il caro, vecchio accendisigari!

