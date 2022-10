La salute dei nostri anziani non ha prezzo: salvavita GPS occasione su Amazon

Per chi ha delle persone anziane in famiglia ma non ha la possibilità di poterle accudire come meritano anche 24 ore al giorno, è fondamentale avere un modo per potervi rimanere in contatto in maniera costante, così da intervenire subito in caso di bisogno. E anche se la salute dei nostri anziani non ha prezzo, con questo ottimo salvavita GPS da ora puoi salvaguardare la vita e la salute dei tuoi cari anche a distanza spendendo comunque poco, appena 49€, spese incluse grazie ad Amazon.

Salvavita GPS per anziani, da avere assolutamente

Il localizzatore GPS funziona senza limiti di distanza. Questo significa che puoi seguire i movimenti del tuo familiare dal suo telefono (iPhone e Android) in diversi luoghi in Europa (eccetto Svizzera). Basta una buona connessione di rete (GPRS/2G) e non ci sono problemi. Il tracciamento viene effettuato in tempo reale (fino a una posizione ogni 10 secondi) e senza limiti, così sai quindi in ogni momento dove si trova il familiare. Funzione decisamente molto utile solto utile se l’anziano soffre di Alzheimer.

Il dispositivo dispone poi delle chiamate vocali: 10 minuti al mese. In caso di problema, una caduta in strada o a casa, l’anziano può avvertirti premendo il pulsante SOS che si trova sul salvavita. Verrai avvisato direttamente sul tuo telefono (tramite l’app di tracciamento) e potrai immediatamente attivare una chiamata telefonica o avvisare i soccorsi. La batteria può durare fino a 7 giorni con un utilizzo quotidiano (calcolando 2 ore di tragitto al giorno). Si ricarica in 2 ore.

Il tuo famigliare ha la tendenza a uscire da solo anche se non è più autonomo? Il salvalavita per anziani è dotato di un sensore che ti avvisa quando entra o esce da un perimetro definito. Oltre a verificare i tragitti della persona anziana per evitare che magari possa percorrere strade pericolose, è infine possibile ricevere sul telefono una notifica di avviso. Con questo ottimo salvavita GPS puoi salvaguardare la vita e la salute dei tuoi cari anche a distanza, spendendo la modica cifra di 49€, spese incluse grazie ad Amazon.

