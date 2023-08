La SCIMMIA NUDA balla su Amazon: ci sono le OCCASIONISSIME DI MEZZOGIORNO

Fatti salire la SCIMMIA dello shopping e approfitta delle offerte vantaggiose di ora su Amazon. In questo momento ci sono decine di prodotti a prezzi davvero incredibili, non ci credi?

Fatti salire la scimmia dello shopping risparmioso

Hai mai sentito la frase “Fatti salire la SCIMMIA”? È un modo colloquiale e divertente per descrivere quella voglia irresistibile che talvolta ci coglie di fare acquisti, di concederci un piccolo regalo o di approfittare delle offerte vantaggiose che Amazon ci offre. E perché non dare sfogo a questa scimmietta interna, soprattutto quando puoi ottenere prodotti di alta qualità a prezzi convenienti?

Portafoglio RFID Blocking in pelle e carbonio TEEHON

Portafoglio RFID Blocking in pelle e carbonio a soli 10€. E tutto vero: questo utilissimo gioiellino costa davvero così poco su Amazon. Cuciture lisce e robuste, senza fili sciolti, il portafoglio in pelle è comodo al tatto ed è rivestito con protezione RFID per impedire l’acquisizione indesiderata di dati, segnali di blocco, come segnali di frequenza a 13,56 MHz da carte di credito, patenti di guida e ID. Elegante ma allo stesso tempo sportivo si adatta a qualsiasi outfit.

SSD Kingston A400 da 240GB per super prestazioni

Il Kingston A400 SSD da 240GB è un’unità a stato solido che ti offre non solo un notevole spazio di archiviazione, ma anche prestazioni super. Averne uno nel proprio computer è un indubbio vantaggio in termini di velocità: provalo, e vedrai che anche il tuo vecchio PC ti ringrazierà, perché diventerà molto più veloce. Se poi lo puoi compare con appena 17€ incluse le spese di spedizione gratuite via Amazon, allora sì che il vantaggio diventa doppio.

Apple AirTag

Le AirTag sonoun dispositivo pensato proprio per la geolocalizzazione degli oggetti e quindi per “impedirne” la perdita rendendone facile il ritrovamento. Sfruttando una funzionalità di iOS e la rete di dispositivi Apple nel mondo, infatti, Cupertino ha creato un tracker Bluetooth facile da configurare e utilizzare, e che in questo momento è venduto su Amazon a soli 33 euro. Il tutto con le spese di spedizioni gratuite grazie a Prime.

Tastiera Logitech K380

Se cerchi una tastiera Wireless compatta e leggera, ma estremamente performante, fatti furbo e corri su Amazon per assicurarti questa elegante Logitech K380 di colore grigio. Con appena 39€ te la porti a casa subito, con le spedizioni super veloci e gratuite offerte da Amazon. Goditi la praticità della digitazione su computer desktop ‎anche con cellulare e tablet. Compatibile con Windows, Mac, Chrome OS, Android, iOS e ‎AppleTV.

iPhone 14 5G, 128GB (PRODUCT) RED)

L’iPhone 14 (PRODUCT) RED torna in offerta su Amazon. E parliamo di un’offerta davvero vantaggiosa, considerando che con 829€ porti a casa l’ultimo gioiellino della gamma di Melafonini targati Apple, con le spese di spedizione incluse. Caratterizzato da un design molto curato e sofisticato, l’iPhone 14 vanta tanta potenza e un comparto fotocamere top, con in più una serie di funzioni rivoluzionarie legate alla sicurezza, soprattutto dei propri dati.

Logitech M185

Il mouse wireless Logitech M185 offre una comoda esperienza di utilizzo senza fili per il tuo PC, Mac o laptop. Dotato di una connessione wireless affidabile a 2,4 GHz tramite un mini ricevitore USB, ti permette di muoverti liberamente senza vincoli di cavi. Un ottimo dispositivo, che a dispetto delle indubbie qualità realizzative e tecniche costa davvero una miseria: appena 9€, comprese le spese di spedizione. Questo grazie ad Amazon, che solo per oggi lo sconto del 40%.

Kingston DataTraveler Exodia 256GB

La Kingston DataTraveler Exodia DTX/256GB è una chiavetta USB ad alta capacità che offre una soluzione affidabile per il trasferimento e la conservazione sicura dei dati. Con una capacità di archiviazione di 256GB, avrai spazio sufficiente per conservare una vasta quantità di file, documenti, foto e video. E oggi questo piccolo ma indispensabile “amico” puoi accaparrartelo pagandolo solo 17€ per via dello sconto del 20% disponibile su Amazon.

JBL Wave 100TWS

Le JBL Wave 100TWS sono cuffie in-ear true wireless che offrono un’esperienza audio immersiva e senza fili. Grazie alla connessione Bluetooth, puoi goderti la tua musica preferita e ricevere chiamate in vivavoce con facilità. Le cuffie JBL Wave 100TWS sono dotate di suono JBL Deep Bass, che offre bassi potenti e profondi per un’esperienza sonora coinvolgente. Su Amazon sono infatti scontate del 25% e dunque puoi accaparrartele a soli 44€ con le spedizioni gratuite via Prime.

Tablet 10” Happybe con Android 11

I tablet sono uno strumento sempre più diffuso nelle famiglie italiane, ce li utilizzato per lavoro, studio e, soprattutto, divertimento. L’occasionissima per accaparrartene uno anche tu a un prezzo tra l’altro convenientissimo si presenta su Amazon con una mega offerta che te lo fa prendere a soli 59€. Una cifra talmente bassa che spesso non ci compri nemmeno un tablet da 8”. Le spedizioni sono gratis via Prime.

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite sono auricolari Bluetooth 5.3 che offrono una serie di funzionalità avanzate. Dotati di cancellazione del rumore AI, consentono di godere di un’esperienza audio immersiva senza distrazioni. Sono anche compatibili con la ricarica wireless, che rende la ricarica dei auricolari ancora più comoda. Prendile oggi su Amazon con lo sconto del 33% a soli 24€. Le spedizioni sono gratuite.

Smartwatch Blackview R3

Lo smartwatch di Blackview R3 è uno di quei wearable poco conosciuti dal grande pubblico in quanto poco reclamizzati, ma non per questo è meno efficiente di altri più famosi. Perfetto per tutti i giorni, anche per lo sport, in questo momento lo trovi nella colorazione nera al minimo storico su Amazon. Ma devi fare in fretta e cliccare su questo link se vuoi approfittare subito della promozione e assicurartelo. Perché considerando l’ottimo rapporto prezzo e qualità, dubitiamo che rimanga disponibile ancora per molto.

SanDisk Extreme 128 GB

Se sei alla ricerca di una scheda di memoria affidabile e ad alte prestazioni per espandere la capacità del tuo smartphone, fotocamera, o altri dispositivi compatibili, la SanDisk Extreme 128 GB microSDXC è la scelta ideale. Con una capacità di archiviazione generosa e una velocità di trasferimento sorprendente, questa scheda di memoria ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per catturare e conservare i tuoi preziosi ricordi. Il tutto spendendo oggi una miseria, ovverosia appena 21€ grazie al mega sconto del 54% su Amazon, e spedizioni gratis.

Condizionatore portatile Electrolux

Se stai cercando una soluzione per rinfrescare gli ambienti della tua casa o del tuo ufficio in modo efficiente ed ecologico, l’Electrolux EXP26U339AW è ciò che fa per te. Questo condizionatore portatile ti offre un comfort ottimale grazie alle sue funzionalità avanzate e all’utilizzo del gas ecosostenibile R290. Prendilo adesso su Amazon a soli 379€. Risparmierai ben 300€ (44% di sconto) e risolverai ogni problema di caldo in casa. Le spedizioni sono gratis via Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.