La promozione resta in calendario fino a mercoledì 2 dicembre, salvo esaurimento scorte. Il prodotto rientra tra gli articoli non alimentari della settimana e punta su una formula molto semplice: scopa elettrica ricaricabile per i pavimenti e aspirabriciole portatile per briciole, capelli e piccoli residui. Una soluzione pratica per chi deve cambiare il vecchio aspirapolvere o vuole affiancargli un modello più leggero e maneggevole.

Il punto forte è il prezzo di 119 euro, valido da giovedì 26 novembre a mercoledì 2 dicembre 2026 per la Black Week Lidl. La catena la propone nei negozi fisici come prodotto per la cura della casa, con la solita formula delle scorte limitate.

Chi conosce le offerte Lidl lo sa: questi articoli arrivano spesso in corsia al mattino, negli spazi dedicati alle promozioni settimanali, e non sempre restano disponibili fino all’ultimo giorno indicato sul volantino. L’offerta, quindi, vale fino al 2 dicembre, ma solo finché la scopa elettrica Bosch sarà sugli scaffali.

Scopa elettrica e aspirabriciole: la formula 2 in 1

La caratteristica principale del modello è la struttura 2 in 1. Si può usare come scopa elettrica senza fili per le pulizie quotidiane dei pavimenti, dalla cucina al soggiorno, oppure come aspirabriciole portatile per intervenire su tavoli, divani, sedili e superfici più piccole. La batteria agli ioni di litio da 20 V permette di muoversi senza il cavo, un vantaggio soprattutto nelle case con più stanze o dove le prese non sono sempre comode.

Una scopa elettrica 2 in 1 senza fili con luce LED, in esposizione tra gli scaffali durante le offerte della Black Week.

Nel materiale promozionale disponibile non sono indicati altri dati su autonomia effettiva o tempi di ricarica: per questi dettagli è meglio controllare la scheda tecnica direttamente in negozio.

Spazzola AllFloor con LED: perché può fare la differenza

Tra gli elementi segnalati da Lidl c’è la spazzola motorizzata AllFloor con illuminazione LED integrata, pensata per vedere meglio lo sporco mentre si passa sui pavimenti. La luce frontale può aiutare a individuare polvere, capelli e briciole nelle zone più buie: sotto il divano, vicino ai battiscopa, accanto ai mobili o negli angoli dove arriva poca luce naturale.

È un dettaglio semplice, ma nelle pulizie di tutti i giorni può tornare utile. Spesso basta cambiare luce o angolazione per accorgersi di residui rimasti a terra. La spazzola AllFloor, come indica il nome, è pensata per lavorare su diverse superfici domestiche, dai pavimenti duri alle zone più battute della casa.

La scopa Bosch 2 in 1 in offerta da Lidl si può acquistare nei punti vendita della catena nel periodo indicato, ma la disponibilità può cambiare da negozio a negozio. Come spesso accade per le promozioni della Black Week Lidl, tutto dipende dalle scorte presenti nei singoli store: in alcuni punti vendita l’articolo può restare per più giorni, in altri può finire già nelle prime ore o nel fine settimana.

Per evitare un viaggio a vuoto, chi è interessato può controllare il volantino locale o contattare il negozio più vicino, soprattutto se cerca proprio il modello con illuminazione LED frontale e funzione aspirabriciole. L’offerta rientra tra le proposte della settimana dedicate alla pulizia della casa, con un prezzo pensato per chi vuole un apparecchio senza fili, essenziale e versatile.