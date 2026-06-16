La sentenza tedesca che può cambiare la responsabilità legale dell’intelligenza artificiale nei motori di ricerca

La Corte regionale di Monaco ha messo un primo punto fermo su una questione destinata a pesare: Google può essere chiamata a rispondere in Germania per le affermazioni false generate da AI Overviews, la funzione di ricerca basata su intelligenza artificiale.
La Corte regionale di Monaco ha messo un primo punto fermo su una questione destinata a pesare: Google può essere chiamata a rispondere in Germania per le affermazioni false generate da AI Overviews, la funzione di ricerca basata su intelligenza artificiale.
Silvia Dalia
Pubblicato il 16 giu 2026
La sentenza tedesca che può cambiare la responsabilità legale dell’intelligenza artificiale nei motori di ricerca

Il caso nasce dal ricorso di due editori tedeschi, associati dal sistema a pratiche commerciali scorrette che non risultavano dalle fonti indicate. La decisione, riportata da The Decoder e ripresa da diverse testate specializzate, non è definitiva. Ma apre un fronte molto concreto: se un motore di ricerca non mostra solo link, ma scrive una risposta propria, chi paga per gli errori?

Il caso di Monaco: due editori contro le false associazioni di AI Overviews

La vicenda parte da due editori tedeschi finiti nei riassunti automatici di Google AI Overviews accanto a riferimenti a presunte truffe, raggiri sugli abbonamenti e pratiche commerciali discutibili. Il punto, secondo la ricostruzione, è che quei collegamenti non comparivano nelle pagine e nei documenti citati dal motore di ricerca. Il sistema avrebbe messo insieme informazioni riferite ad altre società con i nomi delle aziende ricorrenti, creando così un’associazione nuova.

E, per loro, dannosa. Prima di andare in tribunale, gli editori avevano inviato una diffida a Google. La società aveva respinto l’accusa, sostenendo che i riassunti dell’AI contengono avvisi sui possibili errori e invitano gli utenti a controllare le informazioni. I giudici di Monaco, però, hanno ragionato diversamente: se il contenuto nasce dentro il servizio di Google, è Google il soggetto che può intervenire sulla tecnologia che lo produce. Non una sfumatura tecnica. È il punto centrale della causa.

Perché i giudici separano i riassunti AI dai normali risultati di ricerca

Il passaggio più importante della decisione riguarda la differenza tra risultati di ricerca tradizionali e riassunti generati dall’intelligenza artificiale. Finora i motori di ricerca, nella maggior parte dei sistemi giuridici, sono stati trattati come strumenti che aiutano a trovare contenuti pubblicati da altri: indicano pagine, mostrano link, ordinano materiale già presente online. In questo schema, di solito, la responsabilità di una frase falsa ricade su chi l’ha scritta o pubblicata. Per la Corte regionale di Monaco, però, AI Overviews fa qualcosa di diverso. Non si limita a riprendere un testo esterno. Legge più fonti, le combina e restituisce una risposta formulata dal sistema. I giudici parlano di “affermazioni nuove e autonome, dotate di un contenuto proprio”. Ed è qui che cambia tutto: se una frase non è nelle fonti citate, ma viene generata dall’AI, non si può attribuire la responsabilità a pagine web che quella frase non l’hanno mai scritta.

Disclaimer e allucinazioni: perché l’avviso all’utente non basta

Google ha sostenuto che gli utenti vengono avvisati del rischio di errori nei contenuti prodotti da AI Overviews e che le informazioni vanno verificate in modo autonomo. È una difesa ormai comune nel settore dell’AI generativa, dove molti servizi ricordano che le risposte possono essere inesatte, incomplete o fuorvianti. Per il tribunale tedesco, però, un avviso non basta. Se fosse sufficiente una formula di cautela, hanno osservato i giudici, persone e aziende colpite da una frase falsa resterebbero senza una tutela reale: le fonti originali non sarebbero responsabili, perché non hanno scritto quella frase, e il gestore del sistema potrebbe chiamarsi fuori indicando un disclaimer.

La Corte ha anche escluso che i risultati prodotti dall’algoritmo possano essere considerati espressioni individuali protette dalla libertà di opinione. Sono il risultato di un sistema progettato, addestrato e gestito da un’azienda. Secondo la decisione, Google dovrà rimuovere gran parte delle affermazioni ritenute diffamatorie e pagare l’80% delle spese giudiziarie. Un portavoce della società, citato da Ars Technica, ha detto che Google “investe molto nella qualità dei riassunti generati dall’AI” e che sta esaminando una decisione “non ancora definitiva”.

Le ricadute possibili per Google, OpenAI, Anthropic e gli altri servizi di AI generativa

La pronuncia di Monaco riguarda Google, ma il ragionamento può pesare anche oltre il motore di ricerca. Servizi come OpenAI, Anthropic, Perplexity AI e altri strumenti di AI generativa avvisano gli utenti che le risposte possono contenere errori e consigliano di controllare le fonti. Il punto sollevato dai giudici tedeschi è più netto: quando un sistema produce contenuti nuovi, non presenti direttamente nelle fonti, l’azienda che lo gestisce può essere chiamata a rispondere degli effetti.

Questo non vuol dire che ogni errore dell’AI diventi automaticamente una causa vinta. La decisione è preliminare, può essere impugnata e va letta dentro il quadro del diritto tedesco ed europeo. Ma segna una direzione che le piattaforme non potranno ignorare, soprattutto mentre i riassunti automatici entrano nelle ricerche di tutti i giorni, nei chatbot aziendali e nei servizi informativi. Per le big tech il messaggio è chiaro, anche se scomodo: il disclaimer può avvisare l’utente, ma non cancella la responsabilità di chi mette in circolazione una risposta falsa.

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