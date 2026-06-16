La sentenza tedesca che può cambiare la responsabilità legale dell’intelligenza artificiale nei motori di ricerca

Il caso nasce dal ricorso di due editori tedeschi, associati dal sistema a pratiche commerciali scorrette che non risultavano dalle fonti indicate. La decisione, riportata da The Decoder e ripresa da diverse testate specializzate, non è definitiva. Ma apre un fronte molto concreto: se un motore di ricerca non mostra solo link, ma scrive una risposta propria, chi paga per gli errori?

Il caso di Monaco: due editori contro le false associazioni di AI Overviews

La vicenda parte da due editori tedeschi finiti nei riassunti automatici di Google AI Overviews accanto a riferimenti a presunte truffe, raggiri sugli abbonamenti e pratiche commerciali discutibili. Il punto, secondo la ricostruzione, è che quei collegamenti non comparivano nelle pagine e nei documenti citati dal motore di ricerca. Il sistema avrebbe messo insieme informazioni riferite ad altre società con i nomi delle aziende ricorrenti, creando così un’associazione nuova.

E, per loro, dannosa. Prima di andare in tribunale, gli editori avevano inviato una diffida a Google. La società aveva respinto l’accusa, sostenendo che i riassunti dell’AI contengono avvisi sui possibili errori e invitano gli utenti a controllare le informazioni. I giudici di Monaco, però, hanno ragionato diversamente: se il contenuto nasce dentro il servizio di Google, è Google il soggetto che può intervenire sulla tecnologia che lo produce. Non una sfumatura tecnica. È il punto centrale della causa.

Perché i giudici separano i riassunti AI dai normali risultati di ricerca

Il passaggio più importante della decisione riguarda la differenza tra risultati di ricerca tradizionali e riassunti generati dall’intelligenza artificiale. Finora i motori di ricerca, nella maggior parte dei sistemi giuridici, sono stati trattati come strumenti che aiutano a trovare contenuti pubblicati da altri: indicano pagine, mostrano link, ordinano materiale già presente online. In questo schema, di solito, la responsabilità di una frase falsa ricade su chi l’ha scritta o pubblicata. Per la Corte regionale di Monaco, però, AI Overviews fa qualcosa di diverso. Non si limita a riprendere un testo esterno. Legge più fonti, le combina e restituisce una risposta formulata dal sistema. I giudici parlano di “affermazioni nuove e autonome, dotate di un contenuto proprio”. Ed è qui che cambia tutto: se una frase non è nelle fonti citate, ma viene generata dall’AI, non si può attribuire la responsabilità a pagine web che quella frase non l’hanno mai scritta.

Disclaimer e allucinazioni: perché l’avviso all’utente non basta

Google ha sostenuto che gli utenti vengono avvisati del rischio di errori nei contenuti prodotti da AI Overviews e che le informazioni vanno verificate in modo autonomo. È una difesa ormai comune nel settore dell’AI generativa, dove molti servizi ricordano che le risposte possono essere inesatte, incomplete o fuorvianti. Per il tribunale tedesco, però, un avviso non basta. Se fosse sufficiente una formula di cautela, hanno osservato i giudici, persone e aziende colpite da una frase falsa resterebbero senza una tutela reale: le fonti originali non sarebbero responsabili, perché non hanno scritto quella frase, e il gestore del sistema potrebbe chiamarsi fuori indicando un disclaimer.

La Corte ha anche escluso che i risultati prodotti dall’algoritmo possano essere considerati espressioni individuali protette dalla libertà di opinione. Sono il risultato di un sistema progettato, addestrato e gestito da un’azienda. Secondo la decisione, Google dovrà rimuovere gran parte delle affermazioni ritenute diffamatorie e pagare l’80% delle spese giudiziarie. Un portavoce della società, citato da Ars Technica, ha detto che Google “investe molto nella qualità dei riassunti generati dall’AI” e che sta esaminando una decisione “non ancora definitiva”.

Le ricadute possibili per Google, OpenAI, Anthropic e gli altri servizi di AI generativa

La pronuncia di Monaco riguarda Google, ma il ragionamento può pesare anche oltre il motore di ricerca. Servizi come OpenAI, Anthropic, Perplexity AI e altri strumenti di AI generativa avvisano gli utenti che le risposte possono contenere errori e consigliano di controllare le fonti. Il punto sollevato dai giudici tedeschi è più netto: quando un sistema produce contenuti nuovi, non presenti direttamente nelle fonti, l’azienda che lo gestisce può essere chiamata a rispondere degli effetti.

Questo non vuol dire che ogni errore dell’AI diventi automaticamente una causa vinta. La decisione è preliminare, può essere impugnata e va letta dentro il quadro del diritto tedesco ed europeo. Ma segna una direzione che le piattaforme non potranno ignorare, soprattutto mentre i riassunti automatici entrano nelle ricerche di tutti i giorni, nei chatbot aziendali e nei servizi informativi. Per le big tech il messaggio è chiaro, anche se scomodo: il disclaimer può avvisare l’utente, ma non cancella la responsabilità di chi mette in circolazione una risposta falsa.