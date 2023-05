La sicurezza in casa ad un piccolo prezzo ha solo un nome: Blink Mini Pan-Tilt Camera

La telecamera Blink Mini Pan-Tilt è la scelta più azzeccata per la sicurezza domestica. Grazie alla sua capacità di monitorare l’ambiente circostante in tempo reale, oltre ad una vasta gamma di funzionalità, è diventata rapidamente una delle telecamere preferite dagli utenti. Amazon ci permette di acquistarla oggi con un corposo sconto del 25%, con il prezzo che scende fino a fermarsi 44,99 euro. Un costo davvero risibile per un prodotto iperconnesso dalle funzionalità estremamente utili che ci fa sentire più sicuri e tranquilli.

La sicurezza di casa dovunque

La caratteristica principale Blink Mini Pan-Tilt è la sua capacità di ruotare di 360 gradi e di inclinarsi in modo da poter coprire qualsiasi angolo della stanza. Ciò significa che è possibile monitorare non solo gli spazi aperti, ma anche gli angoli nascosti e le zone più anguste della casa.

Blink Mini Pan-Tilt fornisce un’immagine nitida e cristallina, grazie alla sua risoluzione Full HD 1080p, consentendo la visione in tempo reale e la registrazione dei momenti critici. Inoltre, ha una funzione di notifica del movimento, che avvisa l’utente immediatamente se viene rilevato un movimento all’interno del campo visivo della telecamera.

La telecamera offre inoltre la possibilità di archiviare i video in cloud attraverso la sottoscrizione di un piano Blink con una modalità di accesso opzionale. Una delle funzionalità più interessanti della Blink Mini Pan-Tilt è la possibilità di interagire con la telecamera tramite un assistente vocale, come Alexa di Amazon. Ciò significa che, anziché dover accedere all’applicazione Blink via mobile o da qualunque altro dispositivo, è possibile gestire la telecamera utilizzando anche solamente la propria voce.

Blink Mini Pan-Tilt è la giusta evoluzione dei modelli Blink, il tutto ad un prezzo davvero basso che senza dubbio spinge anche i più restii e meno tecnologici a provare la sicurezza di controllare casa dovunque ci troviamo. C’è tutto quello che un dispositivo smart deve avere, ovvero facilità di connessione e utilizzo, qualità audio e video top e come dice il nome stesso la possibilità di muovere l’obiettivo per andare oltre l’inquadratura fissa.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.