La sicurezza prima di tutto e in super sconto con la telecamera D-Link

D-Link DCS-8300LHV2 è una telecamera di videosorveglianza che garantisce immagini di alta qualità caratterizzata da una risoluzione video Full HD 1080p e una lente grandangolare da 120 gradi e 30 fotogrammi al secondo, che offre un’ampia copertura dell’area circostante per una visione chiara e dettagliata 120 gradi. Lo sconto Amazon è davvero incredibile: MENO 53%, per una spesa finale di 19,99 euro! Una super offerta, per la sicurezza non si spende mai troppo ma se c’è uno sconto come questo siamo davvero contenti!

Sicurezza di notte e di giorno

Una delle caratteristiche principali di D-Link DCS-8300LHV2 è la funzionalità di monitoraggio a infrarossi. Con una portata di visione notturna fino a 5 metri, è in grado di catturare immagini chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Inoltre, grazie alla tecnologia di rilevamento del movimento, D-Link DCS-8300LHV2 è in grado di rilevare e registrare ogni movimento sospetto nella sua area di copertura. La cosa interessate e avanzata è che il sistema di rilevamento del movimento è basato sull’intelligenza artificiale, consentendo alla videocamera di discernere il movimento umano da altri oggetti in movimento, per ridurre al minimo i falsi allarmi.

D-Link DCS-8300LHV2 supporta anche l’audio bidirezionale, consentendo di comunicare con la telecamera tramite l’app mydlink. Per quanto riguarda la connettività, questa telecamera è dotata di una connessione wireless Wi-Fi che consente di configurarla facilmente e di accedere alle immagini in streaming in tempo reale tramite l’app mydlink. Possiamo anche registrare i video su una scheda microSD o su un NAS per una maggiore capacità di archiviazione.

D-Link DCS-8300LHV2 è una telecamera di videosorveglianza eccellente che offre una risoluzione video di alta qualità, funzionalità di monitoraggio notturno, rilevamento del movimento, connettività wireless e audio bidirezionale.

Non manca nulla a questa D-Link DCS-8300LHV2. Lo sconto che propone ora Amazon è davvero da non perdere! Il prezzo scende del 53 %, e con sole 20 euro possiamo portare a casa un dispositivo di sicurezza davvero efficiente!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.