La simpaticissima Banana - Portapenne di LEGO in offerta su Amazon a 9€

I LEGO sono molto di più che dei “semplici” giochi di costruzione. Sono ormai un’icona, un qualcosa che va oltre la funzione per la quale sono stati inventati e per la quale ancora oggi comunque piacciono di più. Da Super Mario a Star Wars, dai personaggi Marvel fino a quelli di film e telefilm famosi, i set con le costruzioni di questo popolare marchio sono amatissimi da grandi e piccini.

In particolare la serie LEGO Dots si focalizza su un target di bambini dai 6 ai 9 anni e su una serie di produzioni che permettono loro di esprimere la propria creatività creando oggetti ai quali aggiungere poi volti, colori, elementi scintillanti e stili cool. Come nel caso di questa banana-portapenne

LEGO DOTS, la simpatica Banana – Portapenne

Con questo set, dunque, gli amanti della frutta possono creare un portapenne LEGO Dots e adattarlo alla loro stanza o al loro umore. In tal senso ci sono tanti modi diversi in cui i bambini, e non solo loro a dire il vero, possono personalizzare il proprio spazio e la propria creazione.

I pezzi come occhi e bocche possono infatti essere utilizzati per creare volti e cambiare i design in base all’umore del momento: basta infatti smontare i pezzi e sostituirli, aspetto questo che è di una facilità disarmante.

Se sei alla ricerca quindi di un prodotto carino per divertirti e magari impreziosire un angolo di casa, oppure per fare un regalo bello e originale a qualcuno che ami, questo set fa al caso tuo, complice la simpatia del soggetto, che piace anche a bambini e bambine. Con opzioni come le bag tag e i braccialetti, è possibile portare sempre con sé il proprio nuovo stile. Prendilo ora a soli 9€ su Amazon. Le spedizioni sono gratis per gli utenti Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.