La Smart TV 55 pollici per il tuo salotto ad un prezzo MAI VISTO!

Hai mai pensato di poter acquistare una Smart TV da 55 pollici al prezzo di meno di un caffè al giorno? Eccola qui: la Hisense 55 4K serie A6 è oggi in super sconto su eBay. Il prezzo è di soli 377,47€ grazie al ribasso del 7%! L’occasione è da cogliere al volo!

La Smart TV perfetta per tutti!

Hisense produce prodotti di ottima qualità rispetto al prezzo. Oggi ti parliamo della TV 4K 55A6CG che, senza alcun dubbio, è ad oggi uno dei prodotti medio di gamma migliori sul mercato

Con la sua diagonale di 55 pollici, il sistema operativo VIDAA e il supporto all’HDR è una TV pronta a regalare ore ed ore di intrattenimento a chi cerca un prodotto simile da inserire nel proprio contesto casalingo. A livello estetico, le cornici molto ridotte di questo device, appagheranno sicuramente i più esigenti e permetteranno di posizionare la TV anche in ambienti molto eleganti.

Essendo un prodotto entry level, la Smart TV 55 pollici di Hisense di cui parliamo oggi è dotata di due piccoli piedini che fungono da stand. Si tratta sicuramente di una soluzione alquanto economica, ma ugualmente funzionale che rende semplice l’installazione del prodotto. I piedini donano un’ottima stabilità al pannello che, in tutti i casi, risulterà ben saldo e solido.

Il sistema operativo VIDAA di Hisense è ottimo se consideriamo le applicazioni compatibili e le tecnologie che supporta questa TV. Per finire, è ottima la dotazione di porte: non mancano le HDMI, una porta LAN e due porte USB. In base alle proprie esigenze, si potrà quindi espandere a piacimento quello che ha da offrire questo pannello.

Il prezzo è tuttavia il vero punto di forza della Smart TV 55 pollici Hisense della promo di oggi. Servono infatti solo 377,47€ grazie allo sconto del 7% presente su eBay.

