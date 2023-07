La smart TV LG NanoCell UHD 4K costa NIENTE su Amazon (-45%)

La stupenda smart TV LG NanoCell 4K UHD 43″ è in offerta su Amazon a un prezzo davvero sensazionale. Con un risparmio immediato di ben 290€ grazie a uno sconto complessivo del 45%, quest’oggi hai la possibilità di acquistare la smart TV a marchio LG ad appena 359€.

Oltre al prezzo molto aggressivo e onestamente allettante, la smart TV LG ha dalla sua un mix incredibile di funzionalità che ti assicurano un’esperienza visiva sempre al top.

Risparmia ben 290€ su Amazon per la smart TV LG con pannello NanoCell

Oltre al design pro e alle cornici super ottimizzate, la smart TV supporta la tecnologia NanoCell per colori brillanti e realistici frame dopo frame; a tutto ciò si aggiunge un potentissimo processore α5 GEN 5 per immagini a risoluzione 4K e una piattaforma software di ultima generazione per guardare serie TV e film sui migliori sistemi di streaming online (Netflix, Disney+, Amazon Prime, DAZN e non solo).

Se acquisti adesso la smart TV LG sei pronto a sperimentare l’esperienza visiva del cinema direttamente a casa tua, tutte le volte che vuoi. Mettila subito nel carrello per riceverla direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

