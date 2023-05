La smart tv più ACQUISTATA su Amazon, oggi scontata di 100€, più codice sconto: costa NIENTE

Sei stufo di vedere sempre i tuoi film o serie tv preferite con quella vecchia tv che hai in salotto? Tra colori sbiaditi e sound poco convincente, è arrivato il momento di cambiare e stravolgere tutto il tuo modo di vedere film nel weekend. Oggi, ti puoi portare a casa la smart tv di Hisense, a soli 399€, invece di 499€. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi.

Un mini prezzo che ha mandato in tilt il server di Amazon, proprio in queste ultime ore. Trovi questa bomba di smart tv con il 20% di sconto + il codice sconto del 10%. Non attendere ancora altro tempo, ne restano davvero pochissimi pezzi su Amazon.

Smart tv Hisense, 55″, UDH, 4K, decoding, Dolby Vision, controlli vocali Alexa

Un prezzo dovuto alla grande promo di oggi, con sconto + codice sconto da aggiungere. Dal colori super vivaci e anche davvero coinvolgenti. Potrai guardare i tuoi film preferiti in ogni momento e con un sound assurdo.

Questo modello di Hisense, è da ben 55 pollici, UDH e anche 4K, con tanto di risoluzione 3840×2160, davvero incredibile. Dal design davvero Slim, con meno cornici e più immagini, per poterti godere tutto al massimo.

Una smart VIDAA 5.0 con tanto di controlli vocali Alexa, ovviamente con Wi-Fi integrato e telecomando con accesso diretto a 9 contenuti tra cui Prime Video, Netflix, Disney+ e RaiPlay e tantissimo altro ancora. Un audio davvero spaziale, che ti porterà a pensare di essere al cinema.

Un mini mini prezzo che sarà valido solo e solo oggi, corri subito su Amazon, prima che sia troppo tardi. Perché ne restano davvero pochissimi pezzi disponibili ancora. Dai colori vivaci e dal sound unico che ti porterà direttamente nel film che stai guardando.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.