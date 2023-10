La Smart tv Samsung da 55" che hai sempre SOGNATO ora è in OFFERTA: fatti un regalo!

Dopo una dura giornata di impegni, è bello stravaccarsi sul divano e godersi finalmente quel film tanto atteso, due puntate della serie Tv che ci sta appassionando, vedere il match della propria squadra del cuore o rilassarsi col gaming. Meglio ancora farlo con una smart tv dallo schermo bello ampio, magari un bel 55″, che oltre a questo ha pure colori vividi e immagini fluide. Bene, è quanto offre la Samsung Crystal UHD UE55CU7190UXZT, Serie CU7000, che su Amazon è scontata dell’8%! Quindi la pagherai solo 489 euro! Ma anche altri la vogliono, quindi ti consigliamo vivamente di affrettarti!

Smart tv Samsung Crystal UHD UE55CU7190UXZT: le caratteristiche

Questa smart tv Samsung si distingue da molte altre presenti sul mercato per la funzione PurColour, la quale offre colori ottimizzati per immagini vivdie e realistiche. Noterai la differenza e troverai ancora più coinvolgenti i tuoi film o programmi preferiti, così come i giochi a cui stai giocando o gli eventi sportivi! A ciò bisogna poi aggiungere il potente processore Crystal 4K, che combinato al sistema di Upscaling, regala a tutti i tuoi contenuti preferiti una risoluzione 4K davvero realistica. Ti sembrerà di avere attori, atleti o i personaggi del tuo videogame in casa!

E’ possibile scegliere tra tre categorie di visione – Media, Game e Ambient – grazie alla funzione Smart Hub, in grado di ottimizzare la tua esperienza in base al tuo utilizzo della TV. Ma questa Smart tv Samsung Crystal UHD UE55CU7190UXZT cura anche il lato dell’ascolto. Vanta infatti un audio surround 3D abbinato all’audio virtuale del canale superiore ti regalerà un’esperienza sonora completamente immersiva. Ma anche per il suono c’è la possibilità di personalizzare in base a ciò che stai vedendo, grazie alla funzione Adaptive Sound. Capace addirittura di ottimizzare l’audio in base all’analisi della scena in tempo reale secondo il tipo di contenuto, per regalarti suoni vividi ma bilanciati!

Insomma, la tv che hai sempre sognato ora la paghi solo 489 euro, ma è meglio sbrigarsi!

