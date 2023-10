La SOUNDBAR che ti serve finalmente SCONTATA: approfittane ORA!

Acquistare una soundbar potente e dal suono chiaro, oltre che dalle dimensioni compatte, è una soluzione ideale per ascoltare meglio quanto stiamo vedendo con la nostra smart tv, per essere maggiormente coinvolti durante il gaming, partecipare attivamente a un evento sportivo o per apprezzare meglio un concerto dei nostri artisti preferiti. Una soundbar può essere utile anche per replicare il suono proveniente dai nostri device mobili. Bene, se stavi attendendo un’offerta per acquistarne una, abbiamo il piacere di annunciarti che la Soundbar Bose è finalmente scontata dell’8%, così pagherai solo 184,80 euro! Ma ti conviene fare presto perché la promozione è a tempo limitato e fino a esaurimento scorte!

Soundbar Bose: le caratteristiche tecniche

La Bose Solo Soundbar serie II oggetto di quest’offerta è un diffusore per TV, smartphone o console, associabile tramite connessione Bluetooth. E’ molto semplice da usare, quindi non servono particolari conoscenze tecnologiche. Semplifica la comprensione di ogni singola parola, senza la necessità di regolare il volume; ciò grazie alla funzione “Dialogue Mode” sul telecomando in dotazione per attivare questa funzione. Così non dovrai ogni volta alzare il volume in caso di dialoghi.

Un unico collegamento al TV tramite il cavo audio ottico incluso la rende pronta all’uso in un istante. Le dimensioni compatte la rendono anche salvaspazio, parliamo infatti di 55 cm L x 8,6 cm P x 6,6 cm A. È inoltre inclusa una staffa da parete in acciaio di alta qualità per montare la soundbar a filo con la parete, così avrai un suono più alto. Premendo il pulsante “Bluetooth” sul telecomando assocerai velocemente qualsiasi dispositivo e riprodurrai tutto ciò che vuoi direttamente dalla soundbar in modalità wireless.

Dunque, tanti vantaggi che oggi otterrai con soli 184,80 euro! Tuttavia, come detto, ti conviene fare presto perché l’offerta è a tempo e bisogna anche fare i conti col fatto che i prodotti stanno andando a ruba.

