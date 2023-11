La soundbar LG STRAVOLGE casa con 440W di potenza BRUTA (299€)

In occasione dell’ultimo giorno della settimana del Black Friday di Amazon ti diamo la possibilità di fare un affare senza precedenti: la potentissima soundbar LG 3.2.1 da 440W è in offerta a un prezzo sensazionale. Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 15%, la soundbar del colosso sudcoreano può essere tua al prezzo di 299€.

Con una soundbar di questa portata in casa non devi più preoccuparti del sound: stiamo parlando di un modello di fascia premium con subwoofer wireless dedicato che puoi spostare liberamente per tutta la stanza per ricreare un sound 3D.

Solo su Amazon trovi la potentissima soundbar LG da 440W a un prezzo così

La soundbar, inoltre, supporta la più importanti tecnologie audio del momento tra cui: Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X e anche AI Sound Pro per una ottimizzazione in tempo reale della gamma acustica in relazione al contenuto in riproduzione.

Puoi collegare la soundbar alla smart TV di casa oppure a qualsiasi dispositivi mobile con il modulo Bluetooth: il risultato sarà un suono potente, avvolgente e cristallino in ogni momento della giornata.

Preparati a un sound esplosivo con la potentissima soundbar LG da 440W in offerta con il Black Friday; acquistala oggi e preparati a riceverla direttamente a casa già domani con la consegna rapida e gratuita garantita con i servizi Prime di Amazon.

