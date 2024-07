La Soundbar PIU' DESIDERATA dai gamer ad un prezzo MINI con il COUPON Amazon

Da oggi in poi potrai immergerti nei tuoi videogiochi preferiti e vivere l’azione come se fossi lì a combattere in prima persona sfruttando la Soundbar compatta da gaming CREATIVE! Questo gioiellino della tecnologia oggi è disponibile su Amazon a soli 46 euro con un coupon del 15% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Soundbar compatta da gaming CREATIVE: funzionalità e modalità di utilizzo

La Soundbar compatta da gaming CREATIVE vanta specifiche tecniche di alto livello che offrono un suono immersivo per creare un ambiente audio coinvolgente in qualsiasi ambiente.

Innanzitutto si contraddistigue per un audio potente in quanto arriva fino a 24W di potenza di picco grazie anche ai driver racetrack full-range e al tubo cavo. In questo modo ti sentirai sempre al centro dell’azione e potrai primeggiare senza alcun problema nei tuoi giochi preferiti.

Inoltre, grazie alla tecnologia superwide, la scena sonora sarà più coinvolgente e immersiva che mai con bassi profondi ed alti cristallini per quanto riguarda qualsiasi contenuto.

Per non farsi mancare niente, questo dispositivo è dotato anche di preimpostazioni di illuminazione RGB avanzate: ciò vuol dire che potrai creare la giusta atmosfera scegliendo tra tantissimi colori che puoi cambiare in base alle tue esigenze.

La connettività non è da meno in quanto puoi sfruttare una lunga serie di porte con collegare i tuoi disposivi: USB-C, ingresso AUX, Bluetooth 5.4 e jack di uscita per cuffie.

