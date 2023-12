La SSD Esterna Portatile Samsung da 8TB oggi la PAGHI MENO: compatibile con tutti i dispositivi!

Samsung Memorie T5 EVO MU-PH8T0S è una SSD esterna portatile da 8TB, USB 3.2 Gen, 1, 5 Gbps, di colore Nero. Velocità di lettura/scrittura sequenziali fino a 460 MB/s. Oggi la paghi con il 15% di sconto solo 565,88 euro!

Samsung Memorie T5 EVO MU-PH8T0S SSD esterna: le caratteristiche

Velocità di lettura/scrittura sequenziali fino a 460 MB/s per trasferire rapidamente file pesanti e mantenere alta la produttività. SSD esterno compatibile con Mac, PC, laptop, tablet e telefoni Android. Compatibile anche con console per gaming. Struttura robusta in gomma e metallo che resiste a cadute fino a 2 metri di altezza, Tecnologia anti-surriscaldamento, Capacità di archiviazione: 8 TB.

SSD portatile, Leggero e compatto, Dotato di anello in metallo per agganciare facilmente allo zaino. Contenuto della confezione: 1x Samsung SSD Esterno Portatile da 8 TB, T5 EVO, Dimensioni: 0,4 x 9,5 x 1,7 cm, Peso: 102 grammi, Colore: Nero.

