La stampante multifunzione EPSON è in OFFERTA: una macchina da guerra!

Epson è un’azienda leader nella produzione di stampanti, sia destinate per la casa che per l’ufficio. Autentiche macchine da guerra, capaci di velocizzare il lavoro e renderlo molto semplice. Il modello Epson Workforce PRO WF-4830DTWF è davvero un panzer a inchiostro, capace di “sparare” 50 pagine fronte-retro al minuto. Oggi è in offerta scontata del 5%, quindi la paghi solo 202,96 euro!

Epson Workforce PRO WF-4830DTWF: caratteristiche tecniche

Se è vero che, come diceva il noto spot di un altro prodotto, “basta la parola“, quando dici Epson hai già detto tutto. Ma è anche giusto presentarti le principali caratteristiche tecniche di questo prodotto. A partire dal fatto che permette l’invio di fax, la scansione e stampa fronte/retro fino al formato A4. Oltretutto, l’alimentatore automatico di documenti può elaborare fino a 50 pagine A4 fronte/retro! Molto semplice e accessibile a tutti, anche a chi non è proprio una cima in fatto di tecnologia, grazie al fatto che vanti un’interfaccia utente intuitiva ed un grande touch-screen da 10,9 cm.

Quindi non dovrai perdere tempo solo nel cercare le opzioni su display mignon come spesso accade. Oltre allo sconto in corso, risparmi pure nel tempo per il fatto che le cartucce, essendo separate, hanno il 50% di rendimento in più rispetto alle cartucce a tre colori. Con il conveniente formato XL, stampi fino a 1.100 pagine. Ma puoi tranquillamente optare anche per quello standard. Completamente smart, stampa ovunque tu sia grazie alla connettività Wi-Fi oppure utilizza la funzione Wi-Fi Direct per stampare da dispositivi wireless compatibili senza che sia necessaria una rete Wi-Fi.

Ecco perché dicevamo che il modello Epson Workforce PRO WF-4830DTWF è davvero un panzer a inchiostro. Oggi è in offerta scontata del 5%, quindi la paghi solo 202,96 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.