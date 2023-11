La straordinaria CIABATTA a forma di TORRE 4USB+8 SHUKO oggi a soli 22 euro!

La ciabatta Sameriver si distingue da tutte le altre sia perché è a forma di torre, quindi salvaspazio ed esteticamente bella da vedersi. Sia perché l’interruttore è posto comodamente in alto. Supporta 4 prese USB e 8 SHUKO, con un sistema che previene sovraccarichi e cortocircuiti. Comodissimo cavo lungo ben 2 metri! Oggi la paghi solo 22,90 euro, grazie alla combo Sconto 15% + coupon 5% (da applicare con una semplice spunta)!

Ciabatta Sameriver: le caratteristiche

La Ciabatta Sameriver è dotata di 3 USB-A (5 V/2,4 A) e 1 USB-C (5 V/3,1 A) per la ricarica rapida di più dispositivi, estensione della spina 8 prese AC, che supporta una potenza totale massima di uscita di 2500W/10 A. Le prese e le spine sono di tipo F (Schuko), quindi è possibile collegare spine di tipo C (a due pin) o di tipo F (Schuko). E’ dotata di un interruttore, è sufficiente premere l’interruttore per spegnere l’alimentazione. In questo modo si risparmia energia elettrica e non è necessario collegare o scollegare la spina. Attenzione: l’interruttore non controlla la porta di ingresso USB. La multipresa con USB ha superato le certificazioni FCC e RoHS e utilizza materiali ignifughi avanzati. Quando l’alimentazione è sovraccarica / surriscaldata / in cortocircuito, l’affidabile interruttore di sovraccarico scatta automaticamente per proteggere i dispositivi.

Questa ciabatta è caratterizzata da un design a torre di prese. Dimensioni compatte (12,00×9,00×16,30 cm) con cavo di prolunga in rame pieno da 2 metri, realizzato in materiale PC ignifugo, adatto a soggiorno, camera da letto, scrivania del computer, ufficio, ecc. Il contenuto della confezione: Striscia di alimentazione con USB, manuale, servizio di restituzione/rimborso gratuito di 18 mesi, supporto tecnico a vita e servizio clienti amichevole.

La ciabatta Sameriver oggi la paghi solo 22,90 euro, grazie alla combo Sconto 15% + coupon 5% (da applicare con una semplice spunta)!

