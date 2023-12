La straordinaria Telecamera d'azione insta360 One RS 4K Edition è scesa di prezzo: dotati di uno strumento professionale!

La telecamera d’azione impermeabile insta360 One RS 4K Edition, 60fps, con stabilizzazione FlowState, foto 48MP, HDR Attivo, edizione AI. Oggi puoi prenderla con il 16% di sconto, quindi a soli 267,99 euro!

Telecamera d’azione insta360 One RS: le caratteristiche

Action cam robusta e durevole con un nuovissimo sensore d’immagine da 1/2″ 48MP. Scatta foto e registra video incredibilmente dettagliati con l’obiettivo Boost 4K. Stabilizzazione FlowState: Ottieni video super fluidi, in ogni situazione. Con il nuovo Nucleo RS, la stabilizzazione FlowState è ora integrata nella videocamera. Non necessita di nessun editing. Active HDR e Widescreen 6K: Porta le tue riprese al livello superiore con le modalità Active HDR e Widescreen 6K.

L’unica action cam con obiettivi intercambiabili. Aggiorna la tua videocamera in qualsiasi momento acquistando un obiettivo aggiuntivo, come l’obiettivo 360 ultra-creativo. Nella confezione troverai: 1x Obiettivo Boost 4K, 1x Nucleo ONE RS, 1x Batteria Base ONE RS e 1x Telaio di Montaggio ONE RS.

La telecamera d’azione impermeabile insta360 One RS 4K Edition oggi puoi prenderla con il 16% di sconto, quindi a soli 267,99 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.