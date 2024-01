La STUFETTA COMPATTA ma potente che ti scalda senza pesare in bolletta costa appena 19€

Per combattere il freddo senza svenarsi a causa del caro bollette gli italiani stanno cercando soluzioni nuove e diverse, dai kit fotovoltaici per produrre elettricità fino a capi di abbigliamento ad hoc, fino ad arrivare a stufe dal bassissimo livello di assorbimento energetico e dunque dall’impatto scarsissimo sui consumi energetici.

Proprio come quella che vi segnaliamo oggi, che tra l’altro trovate a un prezzo molto interessante su Amazon. Basta completare l’ordine subito per assicurartela col 33% di sconto e averla in tempi brevi, grazie alle spedizioni che sono assolutamente rapide e gratuite grazie ai servizi Prime.

Stufetta compatta e a basso consumo su Amazon

Questa stufa ha una struttura estremamente compatta, ma a dispetto delle dimensioni è in grado di generare calore immediatamente entro pochi secondi, grazie all’avanzata tecnologia di riscaldamento in ceramica PTC che combinata con ventole ultra efficienti può riscaldare rapidamente qualsiasi spazio e distribuire il calore in modo più uniforme. Basta accendere la stufetta solo quando e dove serve per avere calore nelle immediate vicinanze.

Un ottimo modo per non sprecare né elettricità né gas, dato che non supera mai i 1500W. Il prodotto ha comunque tre diverse modalità di alimentazione: 1500 W a calore elevato, 750 W a calore basso e solo ventola da 5 W, abbastanza per riscaldare ambienti di discrete dimensioni e soprattutto chi gli sta alla giusta distanza e vicinanza.

Un prodotto bello sotto il punto di vista estetico, ma soprattutto utile per farti scaldare senza spendere un patrimonio. Vai su Amazon, scegli la stufa che ti abbiamo indicato e completa l’ordine subito per assicurartela a soli 19€. In questo modo potrai ottenerla in tempi brevi, grazie alle spedizioni che sono rapide e gratuite grazie ai servizi Prime.

