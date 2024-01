La STUPENDA smart TV QLED Hisense da 55" è in CADUTA LIBERA su Amazon

Se per il nuovo anno hai deciso di passare più tempo in famiglia guardando tutti assieme i migliori film e serie TV, sappi che l’eccellente smart TV Hisense 55” QLED 4K è in vendita su Amazon al prezzo più conveniente degli ultimi tempi.

Sfruttando lo sconto immediato dell’11%, infatti, la smart TV del colosso cinese può essere tua alla cifra di appena 469€; si tratta di un affare davvero vantaggioso considerando che stiamo parlando di un dispositivo che non ha assolutamente nulla da invidiare alle TV dei marchi più blasonati.

La stupenda smart TV Hisense QLED 4K 55” è in vendita su Amazon a un prezzo davvero molto conveniente

Di design e con cornici estremamente sottili per lasciare libero sfogo al bellissimo pannello QLED 4K da 55 pollici, con la smart TV a marchio Hisense hai finalmente a portata di mano una finestra sul mondo del cinema ad alta definizione. La tecnologia Quantum Dot Colour, infatti, ti sorprende con una profondità di colori che non ha eguali; immagine dopo immagine resterai senza fiato per via delle perfette sfumature di colore. A tutto ciò si aggiunge anche la tecnologia Dolby Vision, lo standard più richiesto per smart TV di questa fascia di prezzo, che ti garantisce dettagli sempre perfetti senza mai una sbavatura.

Insomma, con questa offerta di Amazon hai finalmente a portata di mano una smart TV di cui non ti pentirai mai; mettila subito nel carrello per riceverla direttamente a casa in appena 24 ore e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.