La super PROMO di oggi: lo smartwatch di POLAR oggi scontatissimo

Uno smartwatch davvero incredibile, dal design super, dal colore unico, che ha mandato in tilt molti appasionati di smartwatch. Oggi, ti puoi portare a casa lo smartwatch di Polar, a soli 329€, invece di 499,90€. Non ti resta che correre su Amazon, perché ne restano davvero pochissimi pezzi.

Si tratta di un’occasione davvero folle disponibile solo oggi su Amazon. Oggi, te lo prendi con lo sconto del 34%. Non ti resta che aggiungerlo al carrello, così poi al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Smartwatch Polar, con misurazione frequenza cardiaca, controlli musica e meteo sempre disponibile

Chi non vorrebbe uno smartwatch di questo genere? Semplice e pratico da utilizzare, ma dal design davvero incredibile. Un colore unico, che sarà perfetto nelle tue occasioni più casual, ma anche più eleganti.

Questo modello di Polar, sarà in grado di regalarti anche fino a 40 ore in allenamento con GPS. Ma non solo, ti regalerà anche la rilevazione della frequenza cardiaca. Potrai anche impostarlo fino a 100 ore in modalita risparmio energetico; fino a 7 giorni in modalita orologio con rilevazione continua della frequenza cardiaca.

Questo smartwatch è in grado di monitorare con precisione la frequenza cardiaca proprio grazie alla tecnologia a lettura ottica: 10 led, 4 diodi e accelerometro 3D per una rilevazione accurata. Poi con proprio grazie alle funzioni di analisi del sonno e del recupero, tu potrai rimanere sempre aggiornato su come hai riposato e come hai recuperato dallo stress quotidiano durante la tua notte.

La super promo che ha mandato in tilt tutto Amazon, dal design super elegante e anche molto pratico. Troverai questo smartwatch super scontato del 34%, dal colore grigio, perfetto per ogni tipo di occasione. Corri subito su Amazon e portatelo a casa a questo prezzaccio.

