La tastiera super professionale da gaming Logitech G PRO K/DA è SCONTATISSIMA

Se cerchi una tastiera Wireless compatta e leggera, ma estremamente performante, fatti furbo e approfitta del super sconto del 32% su questa Logitech da gaming G PRO K/DA. Con circa 91€ te la porti a casa subito, con le spedizioni super veloci e gratuite offerte da Amazon. La tastiera è progettata nello stile ufficiale dell’universo di League of Legends K/DA per un’esperienza di gioco completa e coinvolgente, e quindi realizzata con e per gli atleti e i gamer di eSport.

Ecco perché il prezzo di vendita è estremamente conveniente. Prodotti simili costano in media anche il triplo. Considera, ad esempio, che la tastiera ha una frequenza di aggiornamento di 1 ms, offrendo prestazioni, velocità e precisione durante le competizioni o le “normali” partite online con gli amici. Aspetti che fanno la differenza, un po’ come tra una Ferrai e una FIAT5000.

Tastiera Bluetooth per eSports, scontatissima su Amazon

Questa tastiera è semplicemente favolosa. Compatta e leggera la porti con te in ogni ‎stanza della casa, oppure ovunque vuoi: il design senza tastierino numerico permette di avere più spazio per il movimento del mouse sulla scrivania; è facile da trasportare ai tornei di gaming. La puoi utilizzare su qualunque computer, telefono o tablet ‎compatibile. Quando il gioco si fa duro, i piedini in gomma aiutano a mantenere la tastiera in posizione. I tre livelli di inclinazione ti consentono di regolare la posizione della tastiera e ottenere il massimo.

Questa tastiera multi-device ha delle caratteristiche e delle qualità costruttive davvero interessanti. E’ realizzata completamente in plastica, pesa circa 420 grammi e ha un buon spessore. E poi è anche super facile da collegare, e puoi connetterla con tre dispositivi bluetooth. Lo switch GX Brown Tactile risulta tra l’altro immediato e offre una sensazione e un feedback tattile percepibile per assicurare fluidità e precisione nella pressione dei tasti. Non importa quale Campione KDA scegli, da Ahri a Seraphine, potrai sempre contare su un’incredibile precisione dei tasti per arrivare prima al Nexus.

Metti in evidenza i tasti più importanti o mostra con orgoglio i colori del tuo team. Personalizza l’illuminazione e le animazioni con il software G HUB e salva schemi di illuminazione statica nella memoria integrata da utilizzare sui sistemi dei tornei. Il cavo micro-USB rimovibile presenta un design a tre punte per una connessione facile e sicura e protezione durante il trasporto nella borsa da viaggio.

Poche chiacchiere quindi: tastiere Wireless come questa, compatta e leggera ma estremamente performante, per giunta di marca, a meno di questa cifra non la troverai mai. Fatti furbo, quindi, non pensarci troppo e fai tua questa Logitech professionale da gaming con appena 91€ e con le spedizioni super veloci e gratuite offerte da Amazon.

