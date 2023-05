La TELECAMERA per interni più FURBA su Amazon: oggi crolla drasticamente di prezzo

Esci spesso e lasci casa vuota, questa cosa ti preoccupa vero? Oppure di notte dormi sempre agitato? Pensa che se corri adesso su Amazon, troverai lo sconto più pazzo del giorno, su questa telecamera Wi-Fi di Ctronics, oggi te la porti a casa a 49,99€, invece di 69,99€. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi.

Vuoi fare sonni tranquilli da oggi in poi e rimanere sempre aggiornato su ciò che accade in casa tua? Allora, non dovresti perderti questa con mega coupon di ben 20€. Corri su Amazon, selezionala e aggiungila al carrello, così al checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

Telcamera Wi-Fi da interno con Pan 355°, visione notturna e audio bidireazionale per bambini e animali

Una telecamera Wi-Fi, che ti farà davvero rimanere tranquillo, sia quando dormi e sia quando sei fuori casa per lavoro o svago. Potrai rimanere sempre aggiornato su tutto quello che succede dentro casa tua.

Questo modello di Ctronics, ti fornirà una risoluzione di 5 megapixel (2560×1920), che è in grado di offrirti immagini dal vivo più dettagliate e nitide. Con ben 355° di panoramica e ben 90° di inclinazione, è possibile poi vedere ogni angolo della vostra casa in qualsiasi momento della giornata.

Poi grazie all’apprendimento avanzato e all’algoritmo AI incorporato, questa telecameraè in grado di rilevare in modo super smart ogni persona. Così da ridurre al massimo i falsi allarmi causati da pioggia, foglie e animali fino al 95%. Poi è dotata di una risoluzione di 5MP Super HD, quindi davvero super.

Non aspettare più troppo tempo, devi tenere sempre tutto sotto controllo ciò che accade in casa tua quando tu non ci sei. Oggi, davvero scontatissima grazie al coupon da aggiungere. Corri ora su Amazon, prima che termini.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.