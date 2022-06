La telecamera più acquistata: WiFi, 4 in 1, funziona anche con Alexa (24€)

Qua lo dico e qua lo affermo: per mettere la tua casa in sicurezza ci vogliono appena 24,99€ ed è tutto merito di Amazon. Se da tempo stavi pensando di acquistare una telecamera in casa lascia stare tutte le pubblicità che vedi in televisione perché ti bastano pochissimi euro per farlo.

Niente tecnici ma tecnologie al massimo con questo modello di TP Link, funziona ovunque e perfettamente. Praticamente una guardia svizzera al tuo servizio quindi di cosa hai timore? Acquistala ora su Amazon.

Con le spedizioni Prime ricevi il pacco a casa con zero euro aggiuntivi e anche in uno o due giorni. Insomma, non aspettare ancora tanto!

Telecamera WiFi: per mettere casa in sicurezza con un solo acquisto

La prendi, la metti un po’ dove vuoi e funziona fin dal primo momento. Non solo ti tiene casa sotto controllo, ma grazie alle sue tecnologie fa anche di più. Come la gestisci? Attraverso l’applicazione che scarichi sullo smartphone, sul tablet e persino con la tua voce visto che è compatibile con Amazon Alexa.

Ha una lente di prima qualità che riprende ogni dettaglio e ti dirò, la notte o le ore buie non sono un problema: grazie alla visione notturna fino a 8 metri di distanza vedi tutto come se fosse pieno giorno.

Come ti dicevo, ha poi l‘audio bidirezionale al suo interno. Questo lo sfrutti per ascoltare chi è in casa e anche per interagire nonostante magari, tu sia a chilometri di distanza. E sempre quando sei fuori puoi attivare il rilevatore di movimento che ti avvisa se qualcuno entra in casa così da poter intervenire subito.

Insomma, te l’ho detto che bastavano appena 24,99€ per mettere casa in sicurezza. Collegati ora su Amazon prima che l’offerta scada, ti porti a casa questo gioiellino con poco. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci con Prime attivo.