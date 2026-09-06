La truffa dell'SMS che fa sparire migliaia di euro in un attimo: boom di segnalazioni in Italia

Basta un messaggio credibile e una telefonata ben costruita per trasformare pochi minuti di confusione in una perdita economica enorme.

Le truffe via SMS stanno diventando sempre più sofisticate e puntano soprattutto sulla paura di perdere i propri risparmi. Il meccanismo funziona perché spinge la vittima ad agire subito, prima che abbia il tempo di verificare chi si trovi davvero dall’altra parte.

Il caso di Camerino: dal finto allarme sul bonifico ai due trasferimenti istantanei

Tutto sarebbe partito da un messaggio sul cellulare della donna, scritto per sembrare una comunicazione ufficiale di un circuito di pagamento. Nel testo si parlava di un presunto bonifico da confermare o bloccare, con l’invito a chiamare un numero indicato nello stesso sms. Poco dopo è arrivata la telefonata che ha fatto scattare la trappola: dall’altra parte, un uomo si è presentato come appartenente all’Arma dei carabinieri e ha raccontato di controlli in corso su movimenti bancari sospetti.

Voce sicura, tono rassicurante. “Deve spostare subito il denaro su un conto sicuro”, avrebbe detto alla vittima, secondo le prime ricostruzioni. La 47enne, spaventata e convinta di aiutare le forze dell’ordine, ha disposto due bonifici istantanei: uno da 14.900 euro e uno da 18.000 euro. Solo più tardi ha capito di essere stata raggirata.

Gli accertamenti dei militari hanno permesso di seguire il percorso del denaro e di individuare tre persone, intestatarie dei conti su cui erano finite le somme. Su uno di questi rapporti bancari è stato disposto il sequestro preventivo di 18.500 euro, ancora presenti al momento dei controlli.

Smishing, spoofing e pressione psicologica: così i truffatori convincono la vittima

La truffa subita dalla donna di Camerino mostra bene come funzionano oggi molte frodi digitali. Non si tratta più solo di link strani o messaggi pieni di errori. Spesso c’è una sequenza precisa, pensata per mettere fretta e togliere alla vittima il tempo di controllare. Lo smishing, parola nata dall’unione di sms e phishing, punta a far compiere un gesto concreto: chiamare un numero, inserire dati, autorizzare un pagamento o spostare denaro.

In questo caso il raggiro è stato reso ancora più credibile dalla chiamata di un sedicente rappresentante delle forze dell’ordine. I truffatori giocano quasi sempre su tre leve: paura, autorità e poco tempo. “C’è un’operazione in corso”, “bisogna intervenire subito”, “non ne parli con nessuno per non compromettere l’indagine”: frasi così servono a isolare la persona e a impedirle di confrontarsi con la banca o con un familiare.

E attenzione anche al numero che compare sul display: non basta a garantire chi ci sia davvero dall’altra parte. Con lo spoofing, infatti, i truffatori possono mascherare il contatto reale e far apparire numerazioni simili a quelle di banche, servizi di pagamento o uffici pubblici.

Sms e telefonate sospette: cosa fare tra verifiche, blocco dei bonifici e denuncia

Davanti a un sms sospetto o a una telefonata in cui viene chiesto di trasferire denaro, la prima cosa da fare è fermarsi. Nessuna banca, nessun circuito di pagamento e nessuna forza dell’ordine chiede di spostare risparmi su un “conto sicuro” indicato al telefono. Se il messaggio parla di un bonifico, di un accesso anomalo o di una carta bloccata, non bisogna cliccare sui link né richiamare i numeri scritti nell’sms.

La verifica va fatta solo attraverso i canali ufficiali della banca, dell’app di pagamento o del servizio clienti già conosciuto. Se l’operazione è appena stata eseguita, bisogna contattare subito l’istituto di credito per tentare il blocco del bonifico, soprattutto quando si tratta di trasferimenti istantanei, più difficili da recuperare perché accreditati in pochi secondi.

Poi va presentata denuncia ai carabinieri, alla polizia o alla polizia postale, portando sms, numeri chiamanti, ricevute dei bonifici e ogni dettaglio utile. A volte bastano controlli semplici: chiudere la chiamata, cercare un numero ufficiale, parlare con un operatore vero. Meglio perdere cinque minuti che migliaia di euro.