A dirlo è uno studio della Northeastern University, realizzato con Consumer Reports, che ha esaminato oltre 21 veicoli e più di 30 app collegate: in 19 casi su 21, secondo i ricercatori, le auto inviavano informazioni del conducente a soggetti terzi.

La scena è familiare. Le chiavi appena consegnate, il sedile ancora da sistemare, il telefono collegato via CarPlay, Android Auto o tramite l’app della casa automobilistica. Sul display compare una schermata, poi un’altra. Si preme “accetta”, spesso senza leggere fino in fondo. In quel momento si vuole solo uscire dal piazzale e portare a casa la macchina nuova.

Ma proprio lì, in quei passaggi rapidi, possono infilarsi autorizzazioni molto ampie sulla condivisione dei dati dell’auto, sull’uso della posizione e sull’invio di informazioni a partner commerciali. Lo studio citato da Consumer Reports ha rilevato che 7 delle oltre 30 app analizzate trasmettevano dati in grado di identificare gli utenti a inserzionisti o società di tracciamento. Non sempre si parla di pratiche illegali.

Il punto è un altro: spesso il consenso viene dato senza capirne davvero la portata. “Molti automobilisti non sanno che l’auto è ormai un dispositivo digitale”, hanno spiegato i ricercatori, richiamando l’attenzione su informative lunghe, spezzettate e difficili da valutare in pochi minuti.

Posizione, guida, contatti e telecamere: la mappa dei dati raccolti a bordo

Le auto connesse raccolgono informazioni di ogni tipo: posizione del veicolo, percorsi, orari di utilizzo, stile di guida, frenate brusche, accelerazioni improvvise, velocità e soste. Sulla carta sono dati tecnici. Nella pratica, però, raccontano molto della vita di una persona: dove lavora, quando rientra a casa, quali strade percorre più spesso.

Collegare lo smartphone al sistema di bordo può attivare richieste di consenso e condivisione dati nelle auto connesse.

Ed è proprio questo il nodo per chi si occupa di privacy automobilistica. Quando si collega il telefono, il sistema di infotainment può importare contatti, registro chiamate, messaggi o preferenze dell’utente, in base alle impostazioni e ai permessi concessi. A bordo ci sono poi telecamere interne e sensori usati per i sistemi di assistenza alla guida, come il controllo dell’attenzione del conducente.

Nel 2023 anche Mozilla, con il progetto “Privacy Not Included”, aveva criticato diverse case automobilistiche — tra cui marchi diffusi come Ford, Volkswagen e Toyota — sostenendo che nessuna delle aziende analizzate rispettasse pienamente i suoi criteri interni sulla protezione dei dati. Questo non vuol dire che ogni informazione venga venduta o usata in modo scorretto. Vuol dire, però, che la macchina nuova è anche un computer su ruote.

Assicurazioni, broker e inserzionisti: dove possono finire le informazioni del conducente

Il passaggio più delicato riguarda la destinazione finale dei dati. Negli Stati Uniti, la Federal Trade Commission ha contestato a General Motors e al servizio OnStar la gestione delle informazioni di guida, dopo le rivelazioni del New York Times del 2024 sulla condivisione con broker come LexisNexis e Verisk. Secondo la ricostruzione della FTC, quei dati potevano essere usati per creare punteggi di guida e influire, in alcuni casi, sulle valutazioni assicurative.

La vicenda si è chiusa con un accordo a gennaio, ma ha lasciato aperta una domanda più grande: chi controlla davvero le informazioni prodotte da un’auto? In Texas, inoltre, sono state avviate azioni legali contro compagnie assicurative e intermediari accusati di condotte simili. Per il consumatore europeo il quadro delle regole è diverso, anche per effetto del Gdpr. Il problema, però, resta concreto: app, costruttori, assicurazioni e piattaforme pubblicitarie possono entrare nella catena del dato. A volte in modo dichiarato. Altre volte in maniera poco visibile.

Report, portali privacy e impostazioni: come ridurre la condivisione senza perdere i servizi

Il primo passo, per chi vuole capire che cosa è stato raccolto, è chiedere accesso ai propri dati tramite il portale privacy del costruttore. Quasi tutte le case automobilistiche prevedono una procedura, anche se tempi e modalità cambiano. Negli Stati Uniti, LexisNexis consente di richiedere un report gratuito ogni 12 mesi, anche online o chiamando il numero 1-866-897-8126; dopo la verifica, l’utente riceve le istruzioni per consultare il fascicolo e può chiedere limitazioni o blocchi, dove previsti.

In Europa, richieste simili possono essere presentate facendo valere il diritto di accesso previsto dalle norme sulla protezione dei dati. Sul piano pratico conviene entrare nelle app come OnStar, FordPass, HondaLink, Toyota Connected o Blue Link e cercare le sezioni “Privacy”, “Utilizzo dati” o “Condivisione con terze parti”. Da lì si possono disattivare pubblicità personalizzata, invio a partner commerciali e tracciamenti non necessari.

Anche le app esterne, come servizi di navigazione, carburante o localizzazione familiare, andrebbero controllate: se non servono sempre, meglio limitare l’accesso alla posizione a “solo durante l’uso”. Resta però un’avvertenza importante. Disattivare tutto può ridurre o bloccare funzioni acquistate con l’auto, dall’assistenza stradale ai sistemi di guida assistita come BlueCruise di Ford, che hanno bisogno di alcuni dati per funzionare.

Prima di intervenire, quindi, conviene distinguere tra ciò che serve alla sicurezza e ciò che alimenta marketing o profilazione. La privacy, in auto, non passa da un solo pulsante. Passa da scelte piccole, ma consapevoli.