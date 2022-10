La tua BICI diventa elettrica con questo POTENTE kit di CONVERSIONE fai-da-te

Per chi desidera una bella bici elettrica e magari vorrebbe customizzarla, questo kit targato Keenso è un vero e proprio gioiello. Pensa, ha tutto quello che può servire per aiutarti a convertire la tua biciletta in una super veloce e-bike elettrica. Se sei alla ricerca di un’esperienza di guida più confortevole senza spendere un patrimonio, con 120€ puoi acquistare questo kit, e trasformare la tua vecchia bicicletta in un mezzo più moderno e bello da guidare. Un prezzo ottimo, considerando che nei negozi fisici gli stessi speso costano il triplo. Ricordati solo di spuntare la voce coupon sulla pagina del prodotto prima di andare alla cassa a concludere l’acquisto, così avrai uno sconto del 5%.

Kit di conversione Keenso fai-da-te per e-bike

Questo pacchetto ti offre tutti gli accessori necessari per la modifica e l’ammodernamento di bici o vecchi scooter, così da poterla modificare e, con pochi semplici passaggi, trasformarla da una normale bike in un vera e propria bicicletta elettrica. Il bundle è dotato di tutti quegli elementi chiave che servono al processo di cambiamento, e supporta pertanto molteplici funzioni di impostazione, come i vari elementi che regolano la servo assistenza, l’accelerazione e altro.

Con questo kit si può intervenire su diversi aspetti della guida, il che consente il controllo costante e sensibile della velocità di frenata e cambi di direzione. Tensione nominale 24 V CC, potenza in uscita 250 W, velocità nominale 2750 giri/min e corrente nominale 14A. La confezione include:

1 x motore

1 x controller

1 x catena

1 guarnitura da 65 denti

1 x ruota libera

1 x connettore

1 paio x acceleratore

1 x serratura elettrica

2 chiavi

1 borsa x plug-in

Il materiale adottato per i vari componenti del kit è di qualità, e in alcune parti chiave è presente l’alluminio che, insieme al particolare design di alcune componenti, garantisce una buona dissipazione del calore e capacità di resistenza alle alte temperature, per una migliore protezione per il circuito interno. Che aspetti, quindi? Compralo a soli 120€, e fatti da te una e-bike elettrica all’ultima moda. Le spedizioni sono gratuite.

