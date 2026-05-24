La tua casella di posta Gmail ha un pulsante SEGRETO di "autodistruzione" che tutti dovrebbero attivare oggi stesso

Il pulsante esiste, anche se definirlo "segreto" è una licenza giornalistica per descrivere una funzione spesso trascurata dagli utenti.
Il pulsante esiste, anche se definirlo "segreto" è una licenza giornalistica per descrivere una funzione spesso trascurata dagli utenti.
Valentina Giungati
Pubblicato il 24 mag 2026
La tua casella di posta Gmail ha un pulsante SEGRETO di

Si chiama Modalità Riservata e trasforma Gmail da semplice client di posta a un sistema di controllo del contenuto basato su permessi a tempo. È un protocollo che altera radicalmente il ciclo di vita di un messaggio, imponendo una scadenza arbitraria che può variare da un minimo di 24 ore a un massimo di cinque anni. Allo scadere del termine, il destinatario perde definitivamente ogni possibilità di visualizzare il corpo del messaggio o i file allegati.

Funziona come un vincolo di accesso. Una volta inviata una comunicazione con questa modalità, il destinatario si trova davanti a un muro: il testo non può essere inoltrato, copiato, stampato o scaricato. Si tratta di una limitazione che agisce unicamente sui diritti di accesso, non sulla crittografia del contenuto, dato che l’email risiede sui server di Google e non viene mai consegnata materialmente al client di destinazione.

Casella Gmail, il pulsante segreto di autodistruzione

Configurare lo strumento richiede pochi istanti. Da computer, dopo aver aperto la finestra di composizione premendo “Scrivi”, occorre cliccare sull’icona che raffigura un lucchetto sovrapposto a un orologio, posizionata nella barra inferiore. Si apre un pannello dove definire la scadenza e, opzionalmente, richiedere un codice di accesso via SMS per incrementare il livello di sicurezza. Da smartphone, sia Android che iOS, la procedura è analoga: dopo aver attivato la scrittura di una nuova mail, basta toccare i tre puntini del menu nell’angolo superiore destro e selezionare la voce dedicata, confermando poi la scelta.

Casella Gmail, il pulsante segreto di autodistruzione-webnews.it

Il controllo non si ferma all’invio. Se le circostanze cambiano, è possibile revocare l’accesso in qualsiasi momento. Aprendo l’email all’interno della cartella degli inviati e cliccando su “Rimuovi accesso”, il messaggio scompare immediatamente dalla disponibilità del destinatario. È una manovra di emergenza efficace, anche se non priva di paradossi tecnici: la “distruzione” è logica e non fisica, poiché i dati rimangono comunque allocati nei datacenter di Google fino alla loro definitiva sovrascrittura.

Va ricordato che la capacità di invio di Gmail rimane fissata a 25 megabyte per allegato, un limite tecnico che questa modalità non scalfisce minimamente, imponendo comunque l’uso di link a Google Drive per i file più pesanti. Inoltre, la barriera digitale presenta un punto cieco insuperabile: lo screenshot. Nessun protocollo software può impedire al destinatario di fotografare lo schermo con un altro dispositivo, aggirando completamente il blocco.

Per chi necessita di dettagli più granulari sulla compatibilità tra i diversi client di posta e il sistema di protezione, la documentazione tecnica di Google offre l’elenco completo dei formati supportati e delle restrizioni operative, consultabile direttamente dal portale di supporto ufficiale dell’azienda.

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