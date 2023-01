La tua impronta SBLOCCA questo lucchetto: geniale è dir poco

Se ogni volta che posi la bicicletta litighi sempre con le tue tasche per ritrovare la chiave del lucchetto, non perdere più tempo e fai un salto di qualità. In realtà questo prodottino che ho scovato è perfetto anche per altri mille usi quindi analizzalo bene perché è una genialata di cui non farne a meno.

In modo particolare, il lucchetto smart con impronta digitale è in promozione su Amazon. Ti basta aprire la pagina e spuntare il coupon per riceverlo con soli 39,49€ a casa. Cosa aspetti?

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Lucchetto smart: basta un’impronta per sbloccarlo

Addio chiavi e addio drammi, sblocchi il tuo lucchetto in un solo gesto come se avessi nelle mani il tuo smartphone. Sicuro e resistente è una svolta fuori casa e puoi metterlo ovunque tu voglia: bicicletta, cancello e così via.

Conta che è realizzato in acciaio quindi non può essere rotto in alcuna maniera ed il suo cavo è lungo 1,5 metri per offrirti tutta la comodità di cui sei in cerca.

Trattandosi di un prodotto che sta all’esterno, è totalmente impermeabile per non rovinarsi con pioggia, acqua e tanto altro ancora.

Come funziona l’impronta? Con l’applicazione che scarichi sul tuo smartphone puoi registrare fino a 15 utenti differenti ma stai tranquillo: non c’è modo di trafugarlo, ha persino vinto il premio IF. Hai a disposizione 13 utenti classici e 2 utenti amministratori.

Quindi, cosa ne pensi? Una genialata sotto tutti i punti di vista.

Non aspettare un secondo in più e porta a casa il tuo Lucchetto smart spuntando il coupon su Amazon, completi l’acquisto con appena 39,49€.

