La tua musica OVUNQUE con la Cassa Bluetooth Portatile in OFFERTA TOP

Porta la tua musica dove vuoi con la Cassa Bluetooth Portatile Potente Tronsmart T7! Oggi è disponibile su Amazon a soli 54 euro con uno sconto del 15%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua attivando un abbonamento Amazon Prime. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

Cassa Bluetooth Portatile Potente Tronsmart T7: funzionalità e modalità di utilizzo

La Cassa Bluetooth Portatile Potente Tronsmart T7 ha una potenza da 30 W con Bluetooth e il diaframma passivo a bassa frequenza che possono offrirti un campo sonoro bilanciato a 360°, consentendo alla musica di essere trasmessa in modo coinvolgente. In questo modo potrai goderti il ​​suono surround di un cinema accoppiando la vera funzione stereo wireless.

Il dispositivo ha un design unico della manopola del volume superiore e un anello luminoso colorato streamer 7 RGB regolabile, i suoi colori cambiano senza intoppi e ha 4 modalità di movimento della luce tra cui scegliere, funzionamento semplice. La luce anulare a LED del T7 altoparlante bluetooth portatile lampeggerà al ritmo, creando uno spettacolo di luci pulsante per la tua festa.

Lo speaker è resistente a pioggia, polvere, neve, fango, sabbia e schizzi ed è un eccellente altoparlante per feste in piscina, feste in spiaggia, ciclismo, escursionismo, campeggio. Viene fornito con un cordino robusto e resistente, puoi portare il cordino direttamente in mano o attaccare un moschettone per appenderlo alle cinghie di una sdraio o di uno zaino da trekking.

