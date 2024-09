La tua musica OVUNQUE con la Cassa Bluetooth Soundcore in OFFERTA SPECIALE

Porta la tua musica preferita ovunque e crea l’atmosfera giusta in ogni occasione con la Cassa Bluetooth Portatile Soundcore 3! Oggi è disponibile su Amazon a soli 37 euro con uno sconto conveniente del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Cassa Bluetooth Portatile Soundcore 3: funzionalità e modalità di utilizzo

La Cassa Bluetooth Portatile Soundcore 3 si caratterizza per i suoi due driver con diaframmi in titanio puro al 100% che estendono gli acuti fino a 40 kHz e riducono al minimo la distorsione.

Nello specifico, i doppi radiatori passivi e la tecnologia BassUp aggiornata lavorano in tandem per pompare i bassi in tempo reale, anche a bassi volumi. In più, il dispositivo offre un audio stereo da 16 W che rende la tua musica più coinvolgente che mai con un suono immersivo adatto sia negli spazi interni sia in quelli esterni.

Una sua caratteristica di spicco è sicuramente l’autonomia super estesa che garantisce fino a 24 ore di riproduzione ininterrotta. Questo vuo dire che potrai portarlo con te nelle giornate fuori o nei fine settimana in viaggio per ascoltare fino a 480 brani con una singola ricarica.

Per non farsi mancare niente, la cassa è dotata di una custodia impermeabile IPX7 che la proteggerà in qualsiasi ambiente, offrendo la possibilità di utilizzarla sotto la doccia, in piscina o al mare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.