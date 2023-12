La tua musica ovunque con SPEAKER TRIBIT in offerta

Quando andiamo in vacanza al mare o in montagna, con amici e famigliari, sentiamo spesso e volentieri la necessità di condividere la nostra musica preferita con gli altri, in modo tale da creare anche la giusta atmosfera per un po’ di sano divertimento. Non sempre però gli altoparlanti degli smartphone sono sufficientemente potenti e assolvono a questa funzione, motivo per il quale è sicuramente preferibile far uso di speaker portatili. Ecco dunque che alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti lo speaker Tribit in offerta al sensazionale prezzo di soli 45 euro, con un ottimo sconto con coupon del 5% offerto da Amazon che ti permette di avere un ulteriore risparmio rispetto all’originale prezzo di listino.

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon lo speaker si presenta nella sua splendida colorazione Blu, che si adatta perfettamente ad ogni contesto in cui lo andrai ad utilizzare.

Tra i punti di forza alla base di questo meraviglioso speaker troviamo un’eccellente autonomia: con appena un singolo ciclo di ricarica infatti il dispositivo può infatti garantire fino a 24 ore di riproduzione musicale continua, così da arrivare alla fine della giornata in vacanza senza alcun tipo di problema.

La connettività è senz’altro la parola chiave alla base di questo speaker, grazie soprattutto alla connessione Bluetooth che permette di collegare qualsiasi tipo di dispositivo smart: potrai dunque collegare il tuo smartphone, il tuo tablet o perfino il tuo notebook portatili. Lo speaker è inoltre compatibile con qualsiasi app di streaming musicale tra quelle più utilizzate attualmente sul mercato, tra le quali in particolare Spotify, Apple Music e Amazon Music Unlimited.

In definitiva, a poco più di 40 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori speaker per rapporto qualità / prezzo attualmente presenti sul mercato, con il quale potrai condividere la tua musica preferita a tutto spiano con chiunque nei momenti di vacanza estiva e non solo: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo speaker Tribit in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta ovviamente di un’offerta a tempo limitato, dunque le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.