La tua smart TV potrebbe essere in ascolto anche a schermo spento: ecco cosa controllare

Per proteggere privacy e dati personali non bisogna rinunciare alla TV connessa. Bisogna sapere dove guardare: nei menu meno evidenti, nei consensi dati al primo avvio e nelle opzioni che restano attive in modalità standby.

Spegnere lo schermo non vuol dire spegnere davvero una smart TV. Molti modelli entrano in uno standby intelligente: restano pronti a riaccendersi in pochi secondi, scaricano aggiornamenti, ricevono comandi dalle app sul telefono o dialogano con speaker e dispositivi della casa. Comodo, certo. Ma significa anche che alcune funzioni continuano a lavorare in sottofondo.

I televisori più recenti sono, di fatto, piccoli computer collegati alla rete domestica. Hanno un sistema operativo, app installate, codici pubblicitari e, in diversi casi, microfoni integrati nel telecomando o nella cornice dello schermo. Nelle informative privacy dei principali produttori si parla di dati sull’uso delle app, contenuti visualizzati, errori di sistema e interazioni con i servizi vocali. Il punto è che spesso l’utente non se ne accorge: ha dato il consenso durante la prima configurazione, magari in fretta, davanti alla TV appena comprata.

Negli ultimi anni il tema è tornato sotto osservazione anche per i controlli di autorità e associazioni dei consumatori su tracciamento, pubblicità mirata e riconoscimento dei contenuti. Il rischio non è che ogni televisore “ascolti” tutto, sempre e comunque. Il problema è un altro: alcune impostazioni possono restare più invasive di quanto si immagini. E non è una differenza da poco.

Assistenti vocali integrati: dove spegnere ascolto continuo e parole di attivazione

La prima cosa da controllare sono gli assistenti vocali integrati. Alexa, Google Assistant, Bixby, ThinQ e sistemi simili possono essere impostati per rispondere a una parola di attivazione, il classico comando detto dal divano. Per farlo, però, devono restare in ascolto di quel segnale. Ed è qui che conviene intervenire.

Una smart TV sembra spenta, ma il LED di standby e il router Wi‑Fi acceso ricordano che la connessione può restare attiva.

Di solito l’opzione si trova nei menu della TV, sotto Impostazioni, Privacy, Voce, Assistente vocale o Riconoscimento vocale. Da lì si può disattivare l’ascolto continuo oppure limitare il microfono al solo pulsante del telecomando. Su alcuni modelli, però, la voce è più nascosta: può finire dentro “Servizi intelligenti” o “Termini e condizioni”. Meglio cercare con calma, telecomando alla mano, e leggere bene le descrizioni. Formule come “miglioramento del servizio”, “personalizzazione dell’esperienza” e “analisi vocale” spesso indicano una raccolta dati più ampia.

Chi usa raramente i comandi vocali può disattivarli del tutto. È la scelta più semplice. In alternativa, si può lasciare attivo solo il comando dal telecomando, evitando che la TV resti in ascolto nella stanza. Alcuni televisori hanno anche un interruttore fisico del microfono, piccolo e non sempre facile da vedere, sul bordo inferiore o sul retro. “L’ho trovato solo leggendo il manuale”, raccontano spesso gli utenti nei forum di assistenza. Capita più spesso di quanto si pensi.

ACR e pubblicità mirata: così il televisore capisce cosa guardi

Un altro punto delicato è l’ACR, sigla di Automatic Content Recognition, cioè riconoscimento automatico dei contenuti. È una tecnologia che permette al televisore di identificare ciò che appare sullo schermo, anche se il segnale arriva da fonti diverse: digitale terrestre, decoder, console, servizi streaming o lettori Blu-ray. Il sistema confronta piccoli frammenti audio o video con archivi esterni e ricostruisce le abitudini di visione.

A cosa serve? In parte a consigliare programmi e contenuti simili. Ma serve anche, e soprattutto, a creare profili per la pubblicità mirata. Se una famiglia guarda spesso sport, reality, film per bambini o documentari, quel dato può essere usato per rendere più precisa la profilazione commerciale. I produttori lo spiegano nelle informative, ma il linguaggio è spesso tecnico, lungo e poco adatto a chi vuole capire al volo.

Il nome dell’impostazione cambia da marchio a marchio. Può comparire come Live Plus, “servizi di visione”, “informazioni sui contenuti”, “pubblicità basata sugli interessi” o “raccomandazioni personalizzate”. Non sempre viene scritto ACR. Per questo molti utenti non lo disattivano: semplicemente non sanno cosa cercare. La regola pratica è controllare tutte le opzioni legate ad annunci personalizzati, raccolta dati di visione e contenuti consigliati, negando i consensi non necessari. La TV continuerà a funzionare, ma con meno tracciamento.

Interruttori, menu nascosti e rete separata: le mosse per limitare i dati

La prima contromisura è rivedere da cima a fondo le impostazioni privacy della smart TV. Bisogna entrare nei menu del produttore e controllare consensi, identificativo pubblicitario, riconoscimento vocale, diagnostica automatica e invio dei dati d’uso. In molti casi si possono revocare autorizzazioni già concesse, anche se il percorso cambia tra Samsung, LG, Sony, Hisense, TCL, Philips e dispositivi esterni come Fire TV, Apple TV, Chromecast o Roku.

Poi c’è la parte fisica. Se il televisore o il telecomando hanno un microfono fisico, conviene cercare un interruttore per escluderlo. Se non c’è, chi vuole una protezione in più può coprire il foro del microfono con un piccolo adesivo o una copertura dedicata, come si fa da anni con le webcam dei portatili. Non è una soluzione sofisticata, ma riduce la captazione dell’audio ambientale. E soprattutto si può togliere in qualunque momento.

Per chi vuole fare un passo in più c’è anche la rete domestica. Alcuni router permettono di attivare l’isolamento client o di creare una rete ospiti separata: così la smart TV può andare su Internet senza comunicare liberamente con computer, smartphone, NAS o altri dispositivi di casa. È una misura utile se si installano molte app o se il televisore non riceve aggiornamenti da tempo. In alternativa, si può scollegare la TV dal Wi-Fi quando le funzioni smart non servono, usando app e streaming solo al bisogno.

La soluzione, quindi, non è tornare per forza a un televisore non connesso. È trattare la TV come qualunque altro dispositivo digitale: controllare i permessi, ridurre i consensi, aggiornare il software e spegnere ciò che non si usa. Pochi minuti nei menu possono fare la differenza tra una smart TV comoda e una TV che raccoglie più dati del necessario.