La tua TV è subito SMART con il Nuovo Fire TV Stick 4K scontato su Amazon

Se sei un appassionato di cinema e serie TV, non puoi lascarti sfuggire l’occasione di oggi su Amazon, dove trovi il potentissimo Fire TV Stick 4K a soli 63€, invece che 69,99€. Tutta la smart TV che vuoi, un sacco di funzioni e divertimento per tutta la famiglia, 4K Ultra HD, supporto per il formato Dolby Vision, HDR10+ e l’avvolgente audio Dolby Atmos a un prezzo assurdo, con un risparmio di ben il 9%. Spedizioni gratis e veloci con Prime. E grazie al suo processore estremamente rapido, Fire TV Stick 4K ti permette di vivere la bellezza di film e serie TV in 4K Ultra HD sulla tua TV.

Compralo su Amazon a 63€ Il più potente dei Fire TV Stick: 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR10+ e Dolby Atmos

Questo prodotto ha ormai bisogno di poche presentazioni: tutti i contenuti on demand delle tue piattaforme preferite (Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Infinity, Discovery+, Spotify e non solo) in Ultra HD, se la tua televisione lo supporta. Nella confezione ci trovi tutto quello che ti serve, ed è semplicissimo da usare, basta che lo colleghi alla TV e in un attimo accedi rapidamente alle tue app preferite, ai programmi in diretta e alle sezioni che usi più di frequente dal menu principale.

Il telecomando è completo, con pulsanti rapidi per accedere alle piattaforme principali, ma se preferisci puoi anche usare i controlli vocali e far fare tutto ad Alexa (con comandi per la TV). Trovare contenuti in 4K Ultra HD su Fire TV non è mai stato così semplice: basta premere un pulsante e chiedere “Alexa, cerca film in 4K” o sfogliare tra i contenuti consigliati sulla Home. Cerca e avvia la riproduzione di contenuti con la tua voce, trova velocemente le tue app preferite con i pulsanti preimpostati.

Accendi, spegni la TV e regola il volume con un unico telecomando. Tutto super facile. Poi non hai nessun limite al divertimento e alle applicazioni da scaricare: lo store è ricchissimo di app. Approfitta dell’offerta e risparmia il 9% facendo tuo il potentissimo Fire TV Stick 4K con appena 63 euro. Tutta la smart TV che vuoi, una marea di funzioni e tanto divertimento assicurato per tutta la famiglia, a un prezzo ridicolo, con spedizioni velocissime e gratuite offerte da Amazon Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.