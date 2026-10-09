La tua TV ha una data di scadenza e non lo sai: puoi controllare in un attimo

Quando finiscono, il televisore può diventare meno sicuro e iniziare a perdere colpi con le app. Perché ormai, più che un semplice schermo, è un computer collegato a Internet.

La smart TV non è più soltanto il televisore acceso in salotto. Dentro ci sono un sistema operativo, app, connessione Wi-Fi, account personali e, in alcuni casi, microfoni, assistenti vocali e sistemi di pagamento legati ai servizi digitali. La logica è quella dello smartphone. Solo che sta appeso alla parete o poggiato su un mobile.

Il punto, come ricordano da tempo gli esperti di sicurezza informatica, è semplice: ogni software va mantenuto. Le patch servono a correggere falle, chiudere vulnerabilità, aggiornare certificati e tenere in piedi il dialogo con i server delle piattaforme di streaming. Senza questo lavoro, anche un televisore pagato caro, magari comprato pochi anni prima in una grande catena di elettronica, finisce in una zona grigia. Si accende, certo. Ma non è più seguito dal produttore.

Il problema è diventato più evidente con la crescita dei sistemi proprietari: Tizen OS di Samsung, webOS di LG, Roku OS, Fire OS e Google TV. Ognuno ha tempi diversi, regole diverse e comunicazioni non sempre facili da capire per chi compra. Sul cartellino si trovano quasi sempre pollici, luminosità e risoluzione. Molto più raramente la data di fine supporto.

Sicurezza e app, cosa rischia una smart TV senza aggiornamenti

Quando una smart TV non riceve più aggiornamenti, il primo nodo è la sicurezza. Un sistema operativo fermo può lasciare aperte vulnerabilità già note, perché i criminali informatici puntano spesso proprio sui dispositivi vecchi, non più corretti dai produttori. Questo non vuol dire che ogni televisore non aggiornato venga violato. Ma il rischio aumenta. E oggi, dentro una casa, il televisore vive nella stessa rete di computer, telefoni, videocamere, router e altri dispositivi smart.

Una smart TV mostra un’interfaccia di impostazioni mentre laptop e router ricordano che aggiornamenti e sicurezza contano anche in salotto.

Poi c’è il problema più visibile, quello che l’utente scopre di solito per primo: le app di streaming smettono poco alla volta di funzionare. Le piattaforme aggiornano le applicazioni per aggiungere funzioni, cambiare i sistemi di accesso, gestire meglio i contenuti protetti. A un certo punto, però, l’app chiede una versione più recente del sistema operativo. E lì arriva la sorpresa: l’icona è ancora al suo posto, ma il servizio non parte. Oppure compare il messaggio: “dispositivo non supportato”.

È già successo con vecchi televisori, lettori Blu-ray e console. Una famiglia può ritrovarsi con uno schermo ancora valido, magari con un buon pannello 4K, ma incapace di aprire Netflix, Disney+, Paramount+ o altri servizi usati ogni sera. “La TV si vede, ma non fa più la TV smart”: è una frase che molti tecnici dei centri assistenza conoscono bene. Ed è proprio questo il punto.

Samsung, LG, Roku, Fire TV e Google TV: quanto durano gli aggiornamenti

Le garanzie sugli aggiornamenti delle smart TV cambiano da marchio a marchio e spesso dipendono dall’anno di uscita del modello. Samsung, per i televisori con Tizen OS, indica tre anni di aggiornamenti software generali dal lancio del prodotto. Per la sicurezza, i modelli usciti dal 2023 in poi arrivano fino a sette anni, mentre quelli precedenti si fermano in genere a cinque. È una delle politiche più lunghe tra i grandi produttori.

LG, con webOS, offre quattro anni di aggiornamenti software generali e cinque anni di supporto per la sicurezza. Nel caso di Roku TV, non esiste una garanzia unica dichiarata per ogni modello, ma gli aggiornamenti tendono a durare tra cinque e sette anni. Per Vizio, dove disponibile, il ciclo osservato è più spesso tra tre e cinque anni, anche qui senza una promessa valida per tutti i televisori.

Il mondo Fire TV, usato da marchi come Amazon, Insignia, Pioneer e Toshiba, prevede in linea generale quattro anni di aggiornamenti di funzioni e sicurezza dalla data di lancio del prodotto. Più spezzettato il quadro dei televisori basati su Android TV o Google TV, adottati da marchi come Sony, Hisense, TCL, Philips, Panasonic e Sharp. In questo caso il supporto cambia molto, e spesso si parla di due o tre anni di aggiornamenti software e patch. Google, per l’hardware di terzi, non offre una garanzia unica per tutti.

Per chi compra oggi, quindi, la domanda non dovrebbe essere solo: “Quanti pollici ha?” o “Quanto costa?”. Sarebbe bene chiedere anche per quanti anni quel modello riceverà patch di sicurezza e nuove versioni del sistema. È un dettaglio meno vistoso, ma pesa sulla durata reale del televisore.

Decoder e chiavette streaming, così si allunga la vita dello schermo

Quando il sistema interno della smart TV diventa vecchio, la soluzione più semplice è usare un dispositivo esterno: una chiavetta streaming, un decoder o un box collegato via HDMI. In pratica, lo schermo continua a fare lo schermo, mentre la parte smart passa a un apparecchio più recente, aggiornato e più economico da sostituire rispetto a un nuovo televisore.

È il caso di dispositivi come Fire TV Stick, Chromecast con Google TV, Apple TV, Roku o altri box Android certificati. Costano molto meno di un televisore nuovo e ricevono aggiornamenti propri, separati dal sistema operativo integrato nello schermo. Si perde un po’ la comodità del “tutto in uno”, perché può servire un altro telecomando o una configurazione più curata. Però il vantaggio è evidente: le app tornano compatibili, le patch arrivano e il pannello può andare avanti ancora per anni.

Per molti utenti questa strada diventerà sempre più normale. La qualità dello schermo può restare buona a lungo, mentre il software invecchia molto più in fretta. La vera scadenza nascosta delle smart TV, quindi, non riguarda i LED o il pannello, ma il supporto digitale che le tiene al passo con servizi, sicurezza e abitudini di visione. Saperlo prima aiuta a comprare meglio. E, quando serve, ad aggiornare solo la parte giusta.