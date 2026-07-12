La tua TV nasconde 5 funzioni che non hai mai attivato

La porta HDMI della TV di casa, oggi 10 luglio 2026, non serve solo a far passare immagini e audio da console, decoder o soundbar.

Nasconde anche funzioni come CEC, VRR, ALLM, HDCP e HDMI Ethernet Channel: sigle che molti non hanno mai toccato, spesso perché finite in menu poco chiari, ribattezzate dai produttori o disponibili solo su alcune prese. Dentro quel cavo viaggiano comandi, sincronizzazioni, protezioni anticopia e, almeno sulla carta, anche dati di rete. Il punto è sapere dove cercare. E capire che cosa aspettarsi davvero.

CEC, VRR e ALLM: le impostazioni HDMI che cambiano TV e gaming

La funzione HDMI-CEC, cioè Consumer Electronics Control, permette ai dispositivi collegati via HDMI di comunicare tra loro usando un solo telecomando. Una Apple TV, per esempio, può accendere il televisore, scegliere l’ingresso giusto e regolare il volume senza costringere a cercare altri telecomandi sul divano.

Il guaio è che ogni marchio la chiama a modo suo: Samsung usa Anynet+, LG la indica come SimpLink, Sony parla di Bravia Sync. “L’ho trovata solo dopo mezz’ora nei menu delle periferiche esterne”, raccontano spesso gli utenti nei forum di supporto. E non basta attivarla sulla TV: va abilitata anche sul dispositivo collegato, altrimenti non succede nulla. Per chi gioca, invece, le sigle da cercare sono VRR e ALLM. Il Variable Refresh Rate sincronizza la frequenza dello schermo con i fotogrammi prodotti da console o PC, riducendo tearing e scatti quando il gioco non tiene un ritmo stabile.

Alcuni televisori recenti arrivano a intervalli come 48-144 Hz, ma non tutte le porte offrono davvero tutta la banda HDMI 2.1. L’Auto Low Latency Mode, invece, attiva da solo la modalità gioco quando riconosce una sorgente compatibile. Risultato: meno input lag, che in certe modalità video può superare i 100 millisecondi. Pochi passaggi nei menu, ma la differenza si vede.

HDCP e porte HDMI 2.1: quando arrivano schermo nero, errori e funzioni assenti

Se compare uno schermo nero, un messaggio di errore o un contenuto 4K parte solo in 1080p, il responsabile può essere l’HDCP, sigla di High-bandwidth Digital Content Protection. È il sistema di protezione integrato nella connessione HDMI. Non è un’opzione da accendere o spegnere: lavora da solo, dietro le quinte, ogni volta che un servizio streaming, un lettore Blu-ray o una console riproducono contenuti protetti. Il problema, spesso, è la versione. I contenuti 4K richiedono di norma almeno HDCP 2.2, mentre vecchi sintoamplificatori, splitter economici o switch HDMI possono fermarsi a HDCP 1.4.

A quel punto la “stretta di mano” tra sorgente e televisore non va a buon fine. E non sempre un aggiornamento software risolve, perché il limite può essere proprio nell’hardware. Anche la scelta della presa conta. Su molti televisori con quattro ingressi, solo una o due porte offrono davvero le funzioni complete HDMI 2.1, come VRR, 120 Hz o banda piena. Se la console è collegata alla porta sbagliata, l’opzione può semplicemente non comparire nel menu.

HDMI Ethernet Channel: la promessa rimasta sulla carta e cosa controllare davvero

Tra le funzioni più curiose c’è l’HDMI Ethernet Channel, arrivato con lo standard HDMI 1.4 nel 2009. L’idea era semplice: far passare una connessione di rete fino a 100 Mbps nello stesso cavo usato per audio e video. Per anni, infatti, sulle confezioni è comparsa la scritta High Speed with Ethernet. Poi, però, nella vita reale quasi nessun produttore di TV, decoder o lettori l’ha resa davvero utilizzabile. Non c’è un interruttore nascosto da attivare. Non c’è un menu dimenticato. Quella funzione è rimasta più una promessa dello standard che qualcosa da usare tutti i giorni.

Le stesse linee fisiche pensate per quel sistema hanno trovato spazio altrove, soprattutto nell’eARC, il canale di ritorno audio evoluto che serve a inviare alla soundbar formati audio più ricchi. Il controllo utile, quindi, è un altro: entrare nelle impostazioni della TV, cercare CEC, VRR, ALLM, verificare quali ingressi siano davvero HDMI 2.1 e usare cavi certificati quando si collegano console, PC o impianti home cinema. Cinque minuti nei menu. A volte bastano quelli.