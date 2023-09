La TV Samsung Crystal UHD 4k 50 pollici che cercavi è in sconto!

In cerca di un’ottima TV entry level, ma con caratteristiche di primo livello? Oggi è in sconto l’ottima TV Samsung Crystal UHD UE50AU7090UXZT. Si tratta di un modello lanciato pochi mesi fa, ma che è già possibile acquistare con il 28% di sconto a soli 339€! Acquistala ora per non perdere la promozione in

Samsung TV Crystal UHD UE50AU7090UXZT: punti di forza

Quando si sceglie una TV non è facile orientarsi tra le mille proposte del mercato. C’è chi preferisce TV OLED, chi QLED e chi il prodotto migliore in rapporto qualità/prezzo. Per questo motivo, Samsung propone da tempo le TV della serie Crystal UHD 4k: un prodotto di ottimo livello, in grado di accontentare la maggior parte degli utenti. Questa serie proposta da Samsung gode di tutte le caratteristiche più interessanti proposte dall’azienda coreana, al prezzo migliore possibile.

La TV 4k Samsung Crystal UHD UE50AU7090UXZT monta a bordo un pannello led da 50 pollici dalle ottime caratteristiche tecniche vista la fascia di prezzo del prodotto. Inoltre, la TV è mossa dal sistema operativo TizenOS che integra funzionalità come il Cast di Google oltre che AirPlay di Apple. Permette quindi a tutti gli utenti di godere di un’esperienza di visione perfettamente integrata con il proprio smartphone e con le piattaforme internet preferite. Non avrete nessun problema nel guardare la vostra serie TV preferita su Netflix, Disney+, AppleTV+ oltre che lo sport su tutte le piattaforme disponibili in Italia.

Come tutte le tv da 50 pollici di ultima generazione, gode di un’ottima dotazione di porte d’ingresso HDMI e permette di interfacciassi con eventuali dispositivi esterni direttamente attraverso lo stesso telecomando in dotazione.

Così come da tradizione per le TV Samsung Crystal UHD, anche questo modello offre un audio di buon livello per ambienti non troppo grandi. É quindi il prodotto perfetto da integrare in ambienti come una camera da letto, uno studio o un salotto non troppo grande. In questi scenari, il pannello della TV Samsung Crystal UHD vi stupirà anche dal punto di vista della luminosità.

Al momento, Amazon propone la Samsung TV Crystal UHD al prezzo di 339€ con uno sconto del 28% sul prezzo di listino di 469,99€. Comprandola ora risparmierete ben 130,99€ sul prezzo abituale! Cosa aspetti? Comprala subito!

