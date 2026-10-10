La TV spenta continua a consumare: l'opzione "avvio rapido" che conviene disattivare prima dell'inverno

Anche quando sembra completamente spenta, la televisione può nascondere un dettaglio nelle impostazioni capace di incidere sui consumi elettrici proprio nei mesi più freddi.

Un controllo alla Smart TV prima dell’inverno potrebbe quindi rivelare qualcosa di poco evidente nell’uso quotidiano. Tra standby e funzionalità sempre pronte, le differenze possono essere meno trascurabili di quanto si pensi. Per capire se vale la pena intervenire, bisogna sapere quale impostazione cercare e cosa cambia davvero.

Che cosa resta acceso quando si spegne la TV dal telecomando

Quando si preme il tasto rosso, la TV spenta non è sempre spenta davvero. Spesso entra solo in standby, una modalità a basso consumo prevista dalle norme europee. Sulle Smart TV più recenti, però, alcune funzioni possono restare pronte a ripartire. È qui che entra in gioco l’avvio rapido, indicato nei menu anche come Quick Start, Instant On o con nomi simili.

Se l’opzione è attiva, il televisore mantiene alimentati parte della memoria, i moduli di rete e alcune funzioni smart, così da riaccendersi quasi subito senza aspettare il caricamento del sistema. Comodo, certo. Ma non sempre indispensabile. In pratica la TV resta in una specie di sospensione: non è accesa come durante un film, ma non è nemmeno del tutto ferma.

Da 1 a 20 watt: quanto può pesare lo standby smart sulla bolletta

Il punto è il cosiddetto consumo fantasma. Un televisore moderno in standby standard dovrebbe assorbire pochissimo, spesso tra 0,5 e 1 watt, in linea con i limiti europei per gli apparecchi elettronici in attesa. Se però restano attivi avvio rapido, Wi-Fi sempre pronto, aggiornamenti automatici e funzioni smart in background, il consumo può salire parecchio. In alcuni casi si arriva a 15 o 20 watt continui, a seconda del modello e delle impostazioni.

Sul momento sembra poca cosa. Ma se la TV resta inattiva per molte ore, magari dalle 23 alle 19 del giorno dopo, il conto cambia. Con circa 20 ore al giorno di standby, un assorbimento alto può diventare diverse decine di kilowattora all’anno per un solo apparecchio. E se ci sono anche decoder, console, soundbar e altri dispositivi collegati, lo spreco cresce. Non è la voce più pesante della bolletta, ma è una di quelle più facili da tagliare: qualche secondo in più all’accensione, in cambio di consumi più bassi per mesi.

Le impostazioni da controllare su LG, Samsung e Android TV

I menu cambiano da marca a marca, ma le voci da cercare sono quasi sempre legate a energia, risparmio energetico, alimentazione o avvio rapido. Sulle TV LG con webOS, di solito si parte dal tasto Impostazioni del telecomando, poi si entra in Tutte le impostazioni, quindi Generale, Dispositivi, Gestione TV e si disattiva Avvio rapido+. La dicitura può cambiare leggermente in base all’anno del modello.

Sulle Smart TV Samsung, il controllo passa in genere da Impostazioni, poi Generale e dalla sezione dedicata a Soluzione Eco o al risparmio energetico. Qui conviene verificare anche spegnimento automatico, gestione della rete e opzioni che tengono attivi i servizi smart. Per Android TV e Google TV, presenti su molti modelli Sony, TCL e Philips, il percorso più comune è Impostazioni, poi Sistema, quindi Alimentazione ed energia, dove può comparire la voce Avvio rapido oppure una dashboard eco.

La scelta più drastica resta una multipresa con interruttore, soprattutto di notte, per TV e accessori. Prima, però, meglio controllare il manuale o il menu del proprio modello: spesso bastano due minuti per spegnere davvero ciò che sembrava già spento.