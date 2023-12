La Valle della Terra di Mezzo a casa tua! Costruisci questo bellissimo LEGO in OFFERTA

Con questo set LEGO Icons del Signore degli Anelli, potrai unirti alla Compagnia dell’Anello al suo arrivo a Gran Burrone nella Terra di Mezzo, per partecipare al Concilio di Elrond! Include ben 15 mini figure. Oggi puoi farlo tuo beneficiando di uno sconto del 14%, quindi lo paghi solo 428,88 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Lego Valle della Terra di Mezzo: cosa ottieni

Questo grande set LEGO Icons presenta la Casa di Elrond, ricca di dettagli e decorata con fogliame autunnale, per creare la sensazione di trovarsi nel profondo della foresta di Gran Burrone. Il modellino da costruire include 15 minifigure LEGO del Signore degli Anelli, tra cui i personaggi di Frodo, Sam, Bilbo Baggins, Boromir, Gimli, Aragorn, Legolas, Elrond e Gandalf il Grigio. Crea il Consiglio di Elrond, facendo sedere le minifigure attorno alla pietra su cui è posto l’Unico Anello, ed esplora gli interni, come la camera da letto di Frodo e il disordinato studio di Elrond.

Il set offre dettagli magici e riferimenti alla trilogia dei film del Signore degli Anelli, tra cui la fucina degli elfi, i frammenti di Narsil, dipinti e statue della storia della Terra di Mezzo. Un modellino da costruire con cui potrai ricreare i momenti iconici del film e la scena in cui la Compagnia inizia il suo viaggio attraverso il ponte di mattoni, sotto cui passa il fiume. Questa fedele replica di Gran Burrone da 6.167 pezzi è un progetto gratificante che ti trasporterà nella Terra di Mezzo; una grande idea regalo di Natale per i fan del Signore degli Anelli.

