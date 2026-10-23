La vecchia truffa di WhatsApp torna a diffondersi ma con l'AI è un disastro annunciato

Il messaggio, spesso, arriva da un numero conosciuto: un amico, un parente, un collega. Ed è proprio questo a renderlo credibile. Poche righe, un link, un favore chiesto al volo. Poi scatta la trappola: i truffatori puntano a rubare l’account WhatsApp e a usarlo per colpire altri contatti.

La truffa della ballerina si presenta così: “Mi aiuti a votare una bambina?”. Il testo gira su WhatsApp e invita a sostenere una piccola partecipante a una presunta gara di danza. Nulla di aggressivo, nessuna promessa di soldi o premi.

Solo una richiesta semplice, quasi familiare. Il fatto che arrivi da una persona già salvata in rubrica abbassa le difese anche di chi, di solito, sta attento. Il link porta però fuori da WhatsApp, su una pagina costruita per sembrare un normale sito di voto. Qui viene chiesto di inserire il numero di telefono. Un gesto rapido, apparentemente senza conseguenze. In realtà è il primo passo verso il furto del profilo.

Il codice via SMS che consegna WhatsApp ai truffatori

Dopo aver inserito il numero, la vittima riceve un codice via SMS. La pagina chiede di copiarlo per completare il voto. Ma quel codice non serve a votare nessuna bambina: è il codice di verifica WhatsApp, quello necessario per attivare l’app su un altro dispositivo. Chi lo inserisce consegna di fatto l’accesso ai truffatori.

Uno smartphone con un messaggio sospetto e un link, accanto a scarpe da danza e volantino: l’esca tipica della truffa su WhatsApp.

Non è una falla tecnica di WhatsApp, ma un inganno studiato per spingere l’utente a fare tutto da solo. I criminali avviano l’accesso con il numero della vittima e aspettano che sia lei a fornire il codice. A quel punto l’account può essere preso in mano da altri. Spesso il proprietario se ne accorge quando l’app si blocca, si disconnette o non permette più di entrare.

Cosa succede dopo il furto dell’account: richieste di denaro e catene ai contatti

Una volta ottenuto il controllo dell’account WhatsApp, il problema non riguarda più soltanto la prima vittima. Da quel profilo i truffatori possono scrivere a tutta la rubrica, rilanciare la stessa catena del falso voto o cambiare copione. In episodi analoghi, ricostruiti dalla Polizia Postale, sono comparse anche finte emergenze: un pagamento urgente, un telefono rotto, una carta bloccata, la richiesta di un bonifico o di una ricarica. Il punto è sempre lo stesso: il messaggio parte da un contatto vero.

Può arrivare dal numero di una madre, di un figlio, di un collega, di un amico con cui si parla ogni giorno. Per questo la truffa è più pericolosa dei soliti messaggi anonimi. Intanto il vero proprietario dell’account, spesso, non riesce ad avvisare tutti in tempo. E la catena va avanti: fiducia, link, codice, profilo rubato.

Le mosse per proteggersi: verifica in due passaggi, link sospetti e segnalazione alla Polizia Postale

La prima indicazione della Polizia Postale è chiara: non bisogna inserire dati personali su pagine aperte da link ricevuti in chat, anche se il messaggio arriva da un contatto conosciuto. Un invito a votare, partecipare a un concorso o confermare un’identità va sempre controllato per un’altra via. Anche con una telefonata: “Sei stato davvero tu a mandarmi questo link?”.

Altra regola essenziale: non comunicare mai il codice di verifica WhatsApp ricevuto via SMS. Quel codice è personale e non serve per votazioni, concorsi o sondaggi. È utile anche attivare la verifica in due passaggi dalle impostazioni dell’app, scegliendo un PIN aggiuntivo, e controllare ogni tanto la sezione dei dispositivi collegati, eliminando eventuali accessi sconosciuti.

Se l’account è già stato rubato, bisogna tentare subito il recupero tramite WhatsApp, avvisare i contatti con altri canali e segnalare il caso alla Polizia Postale, anche dal portale ufficiale. In queste truffe, più della tecnologia, viene colpita la fiducia: un messaggio dal nome giusto, al momento giusto, con una richiesta che sembra piccola. E invece apre la porta ai truffatori.