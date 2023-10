La videocamera di sicurezza Blink Outdoor costa la METÀ su Amazon

Quando si tratta di acquistare sistemi di videosorveglianza ci sono molte alternative in rete, ma mai nessuna è conveniente come la videocamera di sorveglianza Blink Outdoor + Floodlight oggi in offerta su Amazon. Spendendo la cifra ridicola di appena 69€ grazie allo sconto scioccante del 50%, infatti, hai a portata di mano un buon sistema di videosorveglianza con tanto di faretti LED HD.

La monti dove vuoi e la colleghi facilmente al Wi-Fi di casa per avere sempre a portata di mano notifiche e feed video in tempo reale, complice anche il pieno supporto ad Amazon Alexa che ti offre la possibilità di sfruttare funzionalità extra come gli avvisi di movimento e l’attivazione automatica delle luci.

Blink Outdoor + Floodlight costa una sciocchezza su Amazon: offerta d’oro

La videocamera è dotata di un sensore ad alta risoluzione 1080p con audio bidirezionale e funzionalità Live View HD, mentre i faretti LED ad alta qualità hanno una potenza di ben 700 lumen per illuminare a giorno la zona circostante in cui è stato rilevato un movimento.

Mantieni sempre al sicuro la tua abitazione e la tua famiglia spendendo una cifra super conveniente su Amazon; oggi la videocamera di sorveglianza con faretti LED HD la paghi una sciocchezza, con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.