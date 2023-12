La vie en rose con questo smartwatch TUTTO FARE a META' PREZZO!

Lo Smartwatch Woneligo fa veramente di tutto: fare e ricevere chiamate, display da 1,8″, Alexa Integrato, Cardiofrequenzimetro, Sonno, SpO2, notifiche messaggi, Impermeabile IP68, 100+ modalità Sportive. La vera chicca è il color rosa chiaro, non certo ordinario. Oggi lo paghi 47,99 euro, grazie alla combo sconto del 25% + coupon del 20% applicabile con una semplice spunta. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Smartwatch Woneligo: le caratteristiche

Con lo Smartwatch Woneligo è possibile effettuare e ricevere chiamate direttamente tramite l’orologio e aggiungere i contatti utilizzati più di frequente. In qualsiasi occasione, ad esempio mentre si guida, si corre o ci si allena, è possibile effettuare e ricevere rapidamente chiamate in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo senza dover estrarre il telefono. Questo smartwatch da donna è dotato di uno schermo a colori full touch HD da 1,8″, più grande e più chiaro, che offre una qualità di visualizzazione delle immagini di alto livello. Compatibile con iPhone e Android, lo smartwatch ha più di 100 quadranti APP cloud tra cui scegliere, e si possono anche scegliere le foto preferite come quadranti, come selfie, foto di famiglia insieme, foto di animali domestici, ecc.

Questo smartwatch donna è in grado di registrare la frequenza cardiaca e l’ossigeno nel sangue 24 ore su 24, monitorando il livello di stress, analizzando la qualità del sonno e fornendo una registrazione del ciclo di salute fisiologico delle donne. I dati sull’esercizio fisico registrano anche il numero di passi, la distanza percorsa, le calorie bruciate e altri dati durante la giornata. È possibile collegare il dispositivo Alexa attraverso lo smartwatch per semplificare la vita con comandi pertinenti, ad esempio per chiedere informazioni sul meteo. È possibile ricevere messaggi SMS e notifiche di messaggi APPx sull’orologio (non è possibile rispondere agli SMS, la distanza Bluetooth è di 8-10 metri), e si può anche controllare la musica del telefono, controllare la fotocamera del telefono, controllare le previsioni del tempo, ecc. L’APP cloud ha più di 100 tipi di modalità sportive (il fitness tracker ha 20 modalità sportive all’interno, che possono essere sostituite nel tipo di APP). Una varietà di opzioni per soddisfare la maggior parte delle esigenze dei professionisti dello sport, come ad esempio: corsa, nuoto, ciclismo, yoga, ecc. È possibile controllare sempre i propri dati sportivi e avere una vita più sana.

