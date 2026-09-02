L'abbiamo sempre sognata e ora è da Lidl in super sconto: impossibile resistere, sono già in fila per averla

Tra le offerte di settembre ce n’è una che potrebbe attirare parecchia attenzione tra chi cerca un piccolo elettrodomestico utile senza spendere troppo.

Lidl ha infatti inserito nello shop online una proposta pensata per chi ama il caffè e vuole qualcosa di pratico, compatto e versatile. Il prezzo promozionale rende l’occasione ancora più interessante, soprattutto per chi aspettava il momento giusto per cambiare macchina.

Prezzo Lidl e disponibilità: lo sconto è solo online

La promozione riguarda la Philips Senseo Switch macchina da caffè pad e filtro. Secondo quanto comunicato da Lidl, sarà disponibile in esclusiva online dal 17 settembre. Il prezzo fissato è di 89,99 euro, contro un listino indicato a 129,99 euro: il taglio dichiarato è del 30%.

Al momento, dunque, non risulta un’offerta nei negozi fisici. Chi vuole provarci dovrà passare dal sito Lidl, tenendo conto delle solite scorte limitate. Una formula ormai abituale per piccoli elettrodomestici e prodotti tech molto richiesti. “A questo prezzo può diventare interessante anche per chi aveva rimandato l’acquisto”, ha spiegato un addetto del settore retail consultato sulle promozioni online.

Il punto è tutto qui: una macchina da caffè 2 in 1 sotto i 90 euro entra in una fascia di prezzo molto combattuta.

Cialde pad o caffè filtro: una macchina, due modi di prepararlo

La forza della Senseo Switch sta nella doppia funzione. Da una parte prepara una tazza singola con pad in circa 30 secondi, con la crema tipica del sistema Senseo. Dall’altra permette di passare al caffè filtro, più comodo quando ci sono ospiti o quando serve una quantità maggiore.

La caraffa termica in acciaio inox arriva fino a sette tazze, mentre il serbatoio dell’acqua contiene un litro. Non è gigantesco, questo va detto, ma per l’uso di tutti i giorni in cucina o in un piccolo ufficio può bastare. Ci sono anche l’indicatore di decalcificazione e lo spegnimento automatico dopo l’uso. Piccole cose, certo. Ma alle sette del mattino, quando si va di fretta, fanno la differenza.

Pregi, qualche limite e per chi conviene davvero comprarla

Le recensioni raccolte da Lidl parlano di una valutazione media di 4,5 stelle su 5, con oltre il 90% degli acquirenti pronto a consigliare il prodotto. Il punto più apprezzato è il formato compatto: una sola macchina per fare sia il caffè veloce in pad sia una caraffa di caffè filtro.

Qualche riserva arriva invece sul serbatoio da un litro, considerato da alcuni un po’ piccolo quando si preparano più caffè di fila. È un limite da valutare in base alle abitudini. Per una coppia, una famiglia piccola o una postazione condivisa, la Philips Senseo Switch in offerta da Lidl può essere una scelta sensata.

Chi beve molti caffè al giorno, o riceve spesso parecchie persone, dovrà mettere in conto qualche rabbocco in più. Il suo pubblico ideale resta quello di chi vuole praticità, poco ingombro e una macchina capace di seguire i ritmi della giornata: tazza rapida al mattino, caraffa nel weekend. A 89,99 euro, il compromesso è concreto.