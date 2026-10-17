L'accessorio perfetto che non deve mancare in casa a 2 euro da LIDL

Da Lidl arriva un accessorio economico pensato per tenere in ordine il frigorifero e trovare tutto più facilmente. Ecco come funziona, quanto costa e quando conviene acquistarlo.
Da Lidl arriva un accessorio economico pensato per tenere in ordine il frigorifero e trovare tutto più facilmente. Ecco come funziona, quanto costa e quando conviene acquistarlo.
Raffaele Moauro
Pubblicato il 17 ott 2026
L'accessorio perfetto che non deve mancare in casa a 2 euro da LIDL

Bastano pochi euro per trasformare un frigorifero disordinato in uno spazio più pratico, ma questo accessorio Lidl nasconde dettagli che vale la pena conoscere.

L’organizzatore Silvercrest punta sulla semplicità e sul prezzo di 2,49 euro per mettere ordine tra vasetti e confezioni. La struttura trasparente e la maniglia frontale sembrano comode, ma non tutti gli alimenti andrebbero conservati nello stesso modo. Prima di acquistarlo, meglio conoscere i limiti del contenitore e la disponibilità nei negozi.

Lidl, l’organizzatore da frigo arriva a 2,49 euro: occhio alla disponibilità

Il nuovo organizzatore per frigorifero Lidl è in vendita da giovedì 16 ottobre al prezzo di 2,49 euro, come indicato nella comunicazione commerciale del marchio. Come sempre per i prodotti del bazar Lidl, però, la disponibilità può cambiare da punto vendita a punto vendita. E non è detto che resti sugli scaffali a lungo, soprattutto nei negozi più frequentati.

Chi segue le offerte settimanali lo sa: “meglio passare al mattino”, dicono spesso i clienti abituali, perché gli accessori per la casa a basso prezzo tendono a sparire in fretta dagli espositori centrali, vicino agli utensili da cucina e ai piccoli elettrodomestici.

Il richiamo, del resto, è tutto nel prezzo: sotto i 2,50 euro, questo contenitore si piazza tra le soluzioni più economiche per dare ordine al frigorifero senza comprare set completi o contenitori più costosi.

Trasparente, da 5 litri e pratico da tirare fuori come un cassetto

Il contenitore Silvercrest è in plastica trasparente e ha una capacità dichiarata di 5 litri. Una misura pensata per usare meglio lo spazio sui ripiani e tenere tutto in vista. La trasparenza non è solo una scelta estetica: permette di vedere subito cosa c’è dentro, senza dover frugare tra barattoli, formaggi confezionati o vaschette già aperte.

Pratico contenitore estraibile per sistemare yogurt, salse e confezioni nel frigorifero

Pratico contenitore estraibile per sistemare yogurt, salse e confezioni nel frigorifero – Webnews.it

La forma rettangolare aiuta a raggruppare prodotti simili: latticini, affettati, frutta piccola, salse, lattine. C’è poi un dettaglio molto pratico, l’incavo frontale, che funziona da maniglia. Basta tirarlo verso di sé e il contenitore scorre come un piccolo cassetto estraibile, senza spostare ogni volta tutto quello che sta davanti. Una cosa semplice, certo. Ma nella vita di tutti i giorni può fare la differenza.

Quando conviene comprarlo e quando è meglio scegliere un contenitore con coperchio

L’organizzatore per frigorifero da 2,49 euro conviene a chi vuole mettere ordine senza cambiare tutte le abitudini in cucina. È utile soprattutto se il problema sono confezioni aperte, vasetti bassi, yogurt, salumi o piccoli alimenti che si accumulano sui ripiani. Può tornare comodo anche fuori dal frigorifero, per esempio in dispensa, in bagno o negli armadietti dei prodotti per la pulizia, perché è aperto, leggero e facile da raggiungere.

Il limite principale, però, è proprio l’assenza di un coperchio ermetico: non è adatto a conservare liquidi, alimenti da proteggere dall’aria o preparazioni che rischiano di rovesciarsi. Anche la pulizia merita un po’ di attenzione. Essendo in plastica, meglio lavarlo a mano con acqua e sapone neutro, evitando temperature alte che potrebbero deformarlo.

Chi cerca contenitori chiusi e impilabili dovrebbe puntare su modelli con tappo. Chi invece vuole solo un frigorifero più ordinato, con tutto a vista, può trovare in questo accessorio Lidl una soluzione semplice e poco costosa.

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