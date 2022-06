L'accessorio perfetto per il tuo iPad oggi in SUPER sconto

Uno degli accessori più interessanti per iPad Pro e la tastiera che funge anche da cover magic keyboard. Parliamo di un articolo davvero unico ma che a un costo elevato, giustificato dall’ottima qualità del prodotto stesso.

In primo luogo, segnaliamo che la versione attualmente in sconto su Amazon è quella per iPad Pro da 12,9“. Si trova in colorazione bianca, la più bella secondo il nostro punto di vista. Può essere vostra a soli 339,00€ al posto di 399 €. Capite bene che lo sconto è pari al 15% sul prezzo di listino. I tasti sono in italiano e sono ampi, spaziosi e ottimi per la digitazione.

iPad Pro: la Magic Keyboard è in sconto

Questa non è una semplice cover o una semplice tastiera Bluetooth; in primo luogo dobbiamo dire che i tasti sono di dimensioni standard e sono retroilluminati; presentano un meccanismo a forbice e discussione di 1 mm. In cosa si traduce tutto ciò? Semplice: una scrittura precisa e silenziosa, ottima per il nome di digitali o per chi deve scrivere in mobilità, magari in vacanza oppure in treno o in metro.

C’è anche un trackpad, progettato per gestures multitouch, la visione dei contenuti, dei testi e di tutto quello che è presente nel display viene agevolata dall’angolazione Del prodotto stesso.

L’autonomia è infinita, ma ogni tanto occorre ricaricarla. Nessun problema, vi basterà collegare un cavo USB di tipo C per fornire la potenza necessaria.

Infine, quando la chiudete, diventerà una pratica custodia che proteggerà il vostro iPad Pro. Sappiamo già le vostre preoccupazioni: è bianca quindi tenderà a sporcarsi più facilmente. Questo è vero in parte, anche perché i materiali con cui è realizzata sono eccellenti e fanno sì che non si rovini troppo facilmente. Magari, con un po’ di accortezza in più, resterà brillante per molto, molto tempo.

Fateci sapere le vostre impressioni! L’avete già comprata? Ne avete una?

Se non ne possedete una, questa a 339,00€ vi svolterà la produttività.