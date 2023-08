L'acquisto FURBO: il monitor PHILIPS che viene svenduto a 135€ solo per oggi

Se sei un amante di videogames e stai cercando un monitor unico e anche di alta qualità che possa rendirti il tutto super comodo e anche migliore, beh allora sei nel posto giusto al momento giusto. Oggi trovi questo monitor di Philips a soli 135,55€, invece di 169€. Corri adesso su Amazon, prima che sia troppo tardi e finisca!

Questo monitor è davvero l’occasione del giorno, corri subito su Amazon, per averlo con un mega sconto del 20%. Non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Philips 243V7QJABF Monitor 24″ LED IPS FHD, 4 ms, 3 Side Frameless, Low Blue, Flicker Free, HDMI

Questo monitor di Philips ti garantisce sempre una qualità unica, perfetto anche per i videogames. In particolare, per chi da tempo cercava un monitor a davvero una miseria e di altissima qualità.

I display IPS utilizzano una tecnologia che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, rendendo possibile la visualizzazione da quasi tutte le angolazione.

Ti garantisce immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione in rete, ma anche per quelle applicazioni professionali che richiedono colori accurati e costante luminosità.

SmartContrast è una tecnologia Philips che analizza i contenuti visualizzati regolando automaticamente i colori e controllando l’intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico e garantire immagini e video digitali ottimali o migliorare la riproduzione delle tonalità scure dei videogiochi.

Oggi, è l’ultimo giorno per avere questo monitor a questo prezzaccio. Con tanto di sconto del 20%. Corri adesso a prendertelo, prima che sia troppo tardi e e possa davvero finire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.