L'Action Cam 4K dei tuoi SOGNI col coupon costa la metà: occasione INCREDIBILE

Se siete degli sportivi e allo stesso momento amate riprendere le vostre imprese, allora potrebbe interessarvi questa splendida fotocamera subacquea impermeabile da 40M, con telecomando e microfono esterno wireless 2.4G, e una super batteria.

Action Cam, sconto SUPER SPETTACOLARE

Grazie al costo contenuto e alle ottime caratteristiche tecniche di cui dispone, questo dispositivo è una delle action camera più richieste in assoluto negli ultimi tempi. Il sensore a bordo permette infatti di registrare video in Ultra HD 4k, di grande qualità dunque anche durante gli sport e le attività più estreme, e di scattare fotografie alla risoluzione di 20 megapixel. E supporta schede SD (non incluse) fino a 128 GB, uno spazio di archiviazione più ampio ti consente di scattare più foto e video contemporaneamente.

Il microfono esterno dell’action cam consente poi di realizzare video dai suoni chiari anche in ambienti rumorosi, mentre filtri e funzioni varie, tra cui Loop Video, Burst, Time Lapse e 4Xzoom, di personalzizare il più possibile le riprese. Infine è compatibile con il WiFi in modo da poter controllare immagini e video sul tuo telefono o condividerli facilmente con famiglie o amici (connettività da 8 a 15 metri fuori casa). Basta poi installare la custodia impermeabile (fornita nella confezione) sulla action cam, quindi puoi prenderla e immergerti fino a 40 metri per riprodurre le meravigliose scene subacquee.

Sensore da 20 megapixel, registrazione dei video in risoluzione ultra 4K/30fps, impermeabilità e connettività Wi-Fi per telecomando e microfono incorporato sono i punti di forza di questa completa e super compatta Action Cam.

